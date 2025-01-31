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Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела - РИА Новости, 31.01.2025
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16:20 31.01.2025 (обновлено: 17:46 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tramp-1996666064.html
Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела
Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела - РИА Новости, 31.01.2025
Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:20:00+03:00
2025-01-31T17:46:00+03:00
в мире
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, летел выше допустимого."Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?" — написал он.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Накануне директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996498254.html
https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html
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в мире, вашингтон, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, сша
В мире, Вашингтон, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Канзас, США
Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела

Трамп: врезавшийся в лайнер военный вертолет летел выше допустимого предела

© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, летел выше допустимого.
"Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?" — написал он.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
30 января, 22:19
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Накануне директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
Вчера, 15:22
 
В миреВашингтонДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономКанзасСША
 
 
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