https://ria.ru/20250131/tramp-1996666064.html

Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела

Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела - РИА Новости, 31.01.2025

Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:20:00+03:00

2025-01-31T16:20:00+03:00

2025-01-31T17:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, летел выше допустимого."Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?" — написал он.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.Накануне директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996498254.html

https://ria.ru/20250131/vertolet-1996649336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, канзас, сша