Вертолет, врезавшийся в лайнер в Вашингтоне, летел выше допустимого предела
Трамп: врезавшийся в лайнер военный вертолет летел выше допустимого предела
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconМесто крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© Фото : U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта Вашингтона, летел выше допустимого.
"Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?" — написал он.
NYT раскрыла подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
30 января, 22:19
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе россияне. Глава Белого дома выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на четверг, столкнулись самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk.
Всего на борту самолета летели 64 человека. Судно распалось на две части, его обломки разбросаны по акватории.
Накануне директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Столкновение вертолета Black Hawk и пассажирского самолета из Канзаса может стать крупнейшей авиакатастрофой в Соединенных Штатах за 15 лет.