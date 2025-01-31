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В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии - РИА Новости, 31.01.2025
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11:31 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/tramp-1996571224.html
В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии
В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии - РИА Новости, 31.01.2025
В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии
В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию"... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:31:00+03:00
2025-01-31T11:31:00+03:00
в мире
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
метте фредериксен
нато
марк рютте
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО. "В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении. В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html
https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html
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гренландия
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в мире, гренландия, сша, арктика, дональд трамп, метте фредериксен, нато, марк рютте
В мире, Гренландия, США, Арктика, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, НАТО, Марк Рютте
В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии

НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.
НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп бросает России нефтяной вызов
Вчера, 08:00
В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США
Вчера, 08:00
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от попыток заменить доллар
Вчера, 04:38
 
В миреГренландияСШААрктикаДональд ТрампМетте ФредериксенНАТОМарк Рютте
 
 
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