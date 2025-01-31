В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии
НАТО хочет предложить Трампу усилить присутствие в Арктике вместо Гренландии
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы "разрядить дискуссию" относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.
"В НАТО планируется предложить президенту США значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике... Есть надежда, что получится разрядить дискуссию относительно принадлежности Гренландии к Дании", - говорится в сообщении.
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В альянсе считают, что усиленное присутствие в регионе, в том числе при участии американцев, могло бы удовлетворить интересы безопасности США.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и датский премьер-министр Метте Фредериксен во вторник договорились об укреплении обороны в Арктике, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.