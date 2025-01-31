Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от попыток заменить доллар
Трамп: страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
"Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин, и они могут попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке", — говорится в публикации.
Глава государства подчеркнул, что США не допустят замещения доллара в международной торговле. Также он пригрозил странам, которые предпримут такие попытки, жесткими торговыми мерами.
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"Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — добавил Трамп.
Сразу после вступления в должность президента он уже угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в сто процентов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя эти высказывания, отметил, что новый хозяин Белого дома будет продвигать интересы Штатов в мире такими методами.
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Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались предложения обеспечить такую валюту не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей.
На сложность создания валюты обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88 процентов.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88 процентов.