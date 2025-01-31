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Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 31.01.2025
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02:05 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/tramp-1996516171.html
Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне
Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне, но планирует встретиться с некоторыми семьями погибших в ЧП. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T02:05:00+03:00
2025-01-31T02:05:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне, но планирует встретиться с некоторыми семьями погибших в ЧП. "У меня нет планов посещать место крушения, но я встречусь с членами семей, чьи близкие сильно пострадали. Это очевидно, но я намерен пообщаться с некоторыми из них", - сказал Трамп журналистам. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа. При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами РФ и США по вопросу ЧП также не было, утверждал Трамп.
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996508839.html
https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Трамп не планирует посещение места авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп заявил, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на место авиакатастрофы в Вашингтоне, но планирует встретиться с некоторыми семьями погибших в ЧП.
"У меня нет планов посещать место крушения, но я встречусь с членами семей, чьи близкие сильно пострадали. Это очевидно, но я намерен пообщаться с некоторыми из них", - сказал Трамп журналистам.
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Вчера, 23:43
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа.
При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами РФ и США по вопросу ЧП также не было, утверждал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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В миреСШАРоссияДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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