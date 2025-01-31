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Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2025
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00:42 31.01.2025 (обновлено: 05:45 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html
Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп
Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2025
Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым столкнулись. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T00:42:00+03:00
2025-01-31T05:45:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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НЬЮ-ЙОРК, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым столкнулись. "Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть (самолет. – Прим. ред.)", – сказал президент. Трамп, не дожидаясь официальных результатов расследования ЧП, уже выдвинул несколько версий случившегося: в частности, американский лидер допустил, что очки ночного видения пилотов вертолета могли "исказить" восприятие экипажа о ситуации перед столкновением с самолетом.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами России и США по вопросу ЧП также не было, утверждал Трамп.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html
https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп

Трамп: пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым столкнулись.
"Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть (самолет. – Прим. ред.)", – сказал президент.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп после авиакатастрофы подписал указ о проверке авиабезопасности
Вчера, 23:53
Трамп, не дожидаясь официальных результатов расследования ЧП, уже выдвинул несколько версий случившегося: в частности, американский лидер допустил, что очки ночного видения пилотов вертолета могли "исказить" восприятие экипажа о ситуации перед столкновением с самолетом.
В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.
При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами России и США по вопросу ЧП также не было, утверждал Трамп.
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп заявил о контактах с Россией по поводу погибших в авиакатастрофе
Вчера, 19:50
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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