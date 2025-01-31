https://ria.ru/20250131/tramp-1996512284.html

Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп

Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2025

Пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым столкнулись. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T00:42:00+03:00

2025-01-31T00:42:00+03:00

2025-01-31T05:45:00+03:00

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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НЬЮ-ЙОРК, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым столкнулись. "Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть (самолет. – Прим. ред.)", – сказал президент. Трамп, не дожидаясь официальных результатов расследования ЧП, уже выдвинул несколько версий случившегося: в частности, американский лидер допустил, что очки ночного видения пилотов вертолета могли "исказить" восприятие экипажа о ситуации перед столкновением с самолетом.В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа.При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами России и США по вопросу ЧП также не было, утверждал Трамп.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996509878.html

https://ria.ru/20250130/aviakatastrofa-1996482101.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном