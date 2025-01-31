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Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики - РИА Новости, 31.01.2025
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00:18 31.01.2025 (обновлено: 00:20 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tramp-1996511766.html
Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики
Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками РИА Новости, 31.01.2025
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экономика
канада
мексика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками наркотиков и торговыми дисбалансами, добавив, что при необходимости готов пересмотреть их в сторону увеличения. "Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам. В-третьих, из-за огромных субсидий, которые мы фактически предоставляем Канаде и Мексике через торговые дефициты", – заявил Трамп. По его словам, тарифы в 25% будут введены отдельно для каждой страны и могут быть повышены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
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экономика, канада, мексика, сша, дональд трамп
Экономика, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп
Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики

Трамп: пошлины на импорт из Канады и Мексики будут введены

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками наркотиков и торговыми дисбалансами, добавив, что при необходимости готов пересмотреть их в сторону увеличения.
"Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам. В-третьих, из-за огромных субсидий, которые мы фактически предоставляем Канаде и Мексике через торговые дефициты", – заявил Трамп.
По его словам, тарифы в 25% будут введены отдельно для каждой страны и могут быть повышены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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ЭкономикаКанадаМексикаСШАДональд Трамп
 
 
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