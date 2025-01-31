https://ria.ru/20250131/tramp-1996511766.html

Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики

Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики - РИА Новости, 31.01.2025

Трамп подтвердил планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T00:18:00+03:00

2025-01-31T00:18:00+03:00

2025-01-31T00:20:00+03:00

экономика

канада

мексика

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками наркотиков и торговыми дисбалансами, добавив, что при необходимости готов пересмотреть их в сторону увеличения. "Мы объявим о тарифах против Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых, из-за людей, которые ужасно и в огромном количестве хлынули в нашу страну. Во-вторых, из-за наркотиков, включая фентанил, которые проникают к нам. В-третьих, из-за огромных субсидий, которые мы фактически предоставляем Канаде и Мексике через торговые дефициты", – заявил Трамп. По его словам, тарифы в 25% будут введены отдельно для каждой страны и могут быть повышены в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996511119.html

канада

мексика

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экономика, канада, мексика, сша, дональд трамп