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Трамп бросает России нефтяной вызов - РИА Новости, 31.01.2025
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08:00 31.01.2025 (обновлено: 08:05 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html
Трамп бросает России нефтяной вызов
Трамп бросает России нефтяной вызов - РИА Новости, 31.01.2025
Трамп бросает России нефтяной вызов
Дональд Трамп разрешает добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски в противовес запрету Джо Байдена. В этом плане нынешний лидер США является союзником... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:00:00+03:00
2025-01-31T08:05:00+03:00
аналитика
сша
россия
аляска
дональд трамп
джо байден
опек
цены на нефть
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Дональд Трамп разрешает добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски в противовес запрету Джо Байдена. В этом плане нынешний лидер США является союзником России, так как он поддерживает традиционные полезные ископаемые, в отличие от предыдущего, зеленого президента.Трамп разрешил добычу в заповедниках Аляски еще в предыдущий свой президентский срок, но Байден отменил его решения по экологическим соображениям, а также исходя из своей политики нелюбви к нефти и газу. Теперь опять наступил новый этап для Аляски. По словам Трампа, он вернет право осваивать Аляску быстро с помощью исполнительного указа. Причем он уверяет, что запасов нефти и газа в Национальном арктическом заповеднике столько, что Аляска может снабжать ими всю Азию. Месторождение на Аляске, по его словам, — "одно из крупнейших, больше, чем в Саудовской Аравии". Так ли это на самом деле?Технических проблем с организацией добычи нефти и газа на Аляске у США, скорее всего, не возникнет. Однако оптимизм Дональда Трампа вызывает большие сомнения.Главная проблема — в стоимости этого нового проекта и желании (вернее, в его отсутствии) нефтегазовых компаний инвестировать в месторождения на Аляске. Трамп ошибается, если считает, что бизнес сейчас кинется вкладывать миллиарды в геологоразведку и разработку проектов в самом северном штате.Во-первых, себестоимость этого замысла будет явно высокая. Речь идет о разработке, судя по всему, классических (а не сланцевых) месторождений — значит, потребуются десятки миллиардов долларов капитальных затрат на исследования и разработку, а также на строительство инфраструктуры для экспорта углеводородов.Во-вторых, все это займет не один, не два и даже не четыре года. Как правило, от начала работ над проектом до первой добычи коммерческой нефти проходит пять-семь лет. Это значит, что, даже если компании начнут вкладывать свои миллиарды в этом году, первый коммерческий выхлоп они получат только после завершения второго президентского срока Дональда Трампа. Он по закону уже не сможет претендовать на третий срок, и далеко не факт, что через четыре года президентское кресло вновь займет республиканец, а не демократ. А любой демократ, скорее всего, снова запретит добычу нефти и газа в заповедных территориях. Это создает огромные риски по невозврату тех десятков миллиардов, которые могут быть вложены в проект.Политические фанатики солнечной и ветряной энергии уже и так сильно напугали нефтегазовые компании за последние годы, что привело к резкому провалу инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений. Поэтому рассчитывать на то, что нефтяники сейчас с жадностью кинутся расхватывать земли Аляски, вряд ли стоит.Еще один важный экономический показатель, который будет отталкивать компании от проекта, — это цена нефти, при которой тот будет окупаться. С учетом огромных капитальных затрат себестоимость добычи в заповедной зоне Аляски будет высокой. Точных данных нет, но эксперты предполагают, что для выгодной добычи нефть должна стоить выше 70-80 долларов за баррель. А какие цены будут на рынке через пять-семь лет, предугадать сложно. Более того, есть много факторов, которые указывают на вероятность снижения стоимости черного золота на мировом рынке.Даже сам Дональд Трамп посылает в этом плане противоречивые сигналы. С одной стороны, он хочет помочь американской нефтегазовой промышленности посредством новых разрешений и выдачи лицензий, а также давления на Иран и Венесуэлу, что в целом играет на пользу ценам на нефть. Но, с другой стороны, он же обещает договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК+ снизить цены на нефть. Если он добьется разрушения сделки ОПЕК+, то черное золото действительно рухнет в цене, не исключено, что упадет до 30-40 долларов за баррель. При таких ценах даже текущая мировая добыча обвалится, а на новых проектах точно будет поставлен крест.В принципе, сделка ОПЕК+ может и без Трампа сойти на нет вполне естественным путем. А именно она удерживает сейчас мировые цены на нефть на текущих высоких уровнях — 70-80 долларов за баррель. Однако ситуация в Китае может скоро подтолкнуть ОПЕК+ к отказу от сделки. Спрос на нефть в КНР снижается из-за небывалого развития рынка электромобилей. Поэтому сдерживание добычи окажется уже ненужным действием.Еще один фактор может снижать стоимость черного золота в перспективе — это завершение конфликта России и Украины, а также снятие нефтегазовых санкций с нашей страны. В этом случае добыча и экспорт из России могут вырасти, что опять же скажется на общем ценообразовании в мире.Ну а заявление Трампа о том, что запасы нефти и газа в заповедных землях Аляски настолько велики, что хватит на то, чтобы обеспечить всю Азию, может вызвать только улыбку. Во-первых, подтвержденных сведений о технически извлекаемых объемах углеводородов нет. Последние данные Геологической службы США имеются за 2010 год, и, согласно им, объемы запасов нефти были снижены в десять раз по сравнению с предыдущей оценкой в 2002-м. Разведочное бурение показало, что многие районы с нефтью, как думали, на самом деле содержат природный газ. Причем его запасы тоже были снижены.При этом желание Трампа снабжать нефтью с Аляски всю Азию в принципе странно, ведь самим Соединенным Штатам ее не хватает. США добились самообеспеченности по газу, но не по нефти. Они по-прежнему импортируют черное золото. Поэтому куда логичнее поставлять нефть с Аляски на внутренний рынок, если все-таки найдутся желающие туда инвестировать.Куда более результативным для нефтяной отрасли обещает стать другое решение Трампа — о предоставлении в аренду федеральных земель для добычи нефти на территории самих США. При Байдене площади таких земель сократились просто колоссально: с 1,62 миллиона акров до 139 тысяч. И поддержка Трампом добычи на федеральных землях как раз способна нарастить ее в Штатах, в отличие от популистских заявлений по Аляске.
https://ria.ru/20250127/tramp-1995750313.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208114.html
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аналитика, сша, россия, аляска, дональд трамп, джо байден, опек, цены на нефть
Аналитика, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Джо Байден, ОПЕК, Цены на нефть

Трамп бросает России нефтяной вызов

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
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Дональд Трамп разрешает добычу нефти и газа в заповедных землях Аляски в противовес запрету Джо Байдена. В этом плане нынешний лидер США является союзником России, так как он поддерживает традиционные полезные ископаемые, в отличие от предыдущего, зеленого президента.
Трамп разрешил добычу в заповедниках Аляски еще в предыдущий свой президентский срок, но Байден отменил его решения по экологическим соображениям, а также исходя из своей политики нелюбви к нефти и газу. Теперь опять наступил новый этап для Аляски. По словам Трампа, он вернет право осваивать Аляску быстро с помощью исполнительного указа. Причем он уверяет, что запасов нефти и газа в Национальном арктическом заповеднике столько, что Аляска может снабжать ими всю Азию. Месторождение на Аляске, по его словам, — "одно из крупнейших, больше, чем в Саудовской Аравии". Так ли это на самом деле?
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 17:07
Технических проблем с организацией добычи нефти и газа на Аляске у США, скорее всего, не возникнет. Однако оптимизм Дональда Трампа вызывает большие сомнения.
Главная проблема — в стоимости этого нового проекта и желании (вернее, в его отсутствии) нефтегазовых компаний инвестировать в месторождения на Аляске. Трамп ошибается, если считает, что бизнес сейчас кинется вкладывать миллиарды в геологоразведку и разработку проектов в самом северном штате.
Во-первых, себестоимость этого замысла будет явно высокая. Речь идет о разработке, судя по всему, классических (а не сланцевых) месторождений — значит, потребуются десятки миллиардов долларов капитальных затрат на исследования и разработку, а также на строительство инфраструктуры для экспорта углеводородов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о намерении превратить США в сверхдержаву
23 января, 19:15
Во-вторых, все это займет не один, не два и даже не четыре года. Как правило, от начала работ над проектом до первой добычи коммерческой нефти проходит пять-семь лет. Это значит, что, даже если компании начнут вкладывать свои миллиарды в этом году, первый коммерческий выхлоп они получат только после завершения второго президентского срока Дональда Трампа. Он по закону уже не сможет претендовать на третий срок, и далеко не факт, что через четыре года президентское кресло вновь займет республиканец, а не демократ. А любой демократ, скорее всего, снова запретит добычу нефти и газа в заповедных территориях. Это создает огромные риски по невозврату тех десятков миллиардов, которые могут быть вложены в проект.
Политические фанатики солнечной и ветряной энергии уже и так сильно напугали нефтегазовые компании за последние годы, что привело к резкому провалу инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений. Поэтому рассчитывать на то, что нефтяники сейчас с жадностью кинутся расхватывать земли Аляски, вряд ли стоит.
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15 января, 22:59
Еще один важный экономический показатель, который будет отталкивать компании от проекта, — это цена нефти, при которой тот будет окупаться. С учетом огромных капитальных затрат себестоимость добычи в заповедной зоне Аляски будет высокой. Точных данных нет, но эксперты предполагают, что для выгодной добычи нефть должна стоить выше 70-80 долларов за баррель. А какие цены будут на рынке через пять-семь лет, предугадать сложно. Более того, есть много факторов, которые указывают на вероятность снижения стоимости черного золота на мировом рынке.
Даже сам Дональд Трамп посылает в этом плане противоречивые сигналы. С одной стороны, он хочет помочь американской нефтегазовой промышленности посредством новых разрешений и выдачи лицензий, а также давления на Иран и Венесуэлу, что в целом играет на пользу ценам на нефть. Но, с другой стороны, он же обещает договориться с Саудовской Аравией и ОПЕК+ снизить цены на нефть. Если он добьется разрушения сделки ОПЕК+, то черное золото действительно рухнет в цене, не исключено, что упадет до 30-40 долларов за баррель. При таких ценах даже текущая мировая добыча обвалится, а на новых проектах точно будет поставлен крест.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России
24 января, 19:07
В принципе, сделка ОПЕК+ может и без Трампа сойти на нет вполне естественным путем. А именно она удерживает сейчас мировые цены на нефть на текущих высоких уровнях — 70-80 долларов за баррель. Однако ситуация в Китае может скоро подтолкнуть ОПЕК+ к отказу от сделки. Спрос на нефть в КНР снижается из-за небывалого развития рынка электромобилей. Поэтому сдерживание добычи окажется уже ненужным действием.
Еще один фактор может снижать стоимость черного золота в перспективе — это завершение конфликта России и Украины, а также снятие нефтегазовых санкций с нашей страны. В этом случае добыча и экспорт из России могут вырасти, что опять же скажется на общем ценообразовании в мире.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Индии оценили эффект санкций США против энергосектора России
14 января, 15:54
Ну а заявление Трампа о том, что запасы нефти и газа в заповедных землях Аляски настолько велики, что хватит на то, чтобы обеспечить всю Азию, может вызвать только улыбку. Во-первых, подтвержденных сведений о технически извлекаемых объемах углеводородов нет. Последние данные Геологической службы США имеются за 2010 год, и, согласно им, объемы запасов нефти были снижены в десять раз по сравнению с предыдущей оценкой в 2002-м. Разведочное бурение показало, что многие районы с нефтью, как думали, на самом деле содержат природный газ. Причем его запасы тоже были снижены.
При этом желание Трампа снабжать нефтью с Аляски всю Азию в принципе странно, ведь самим Соединенным Штатам ее не хватает. США добились самообеспеченности по газу, но не по нефти. Они по-прежнему импортируют черное золото. Поэтому куда логичнее поставлять нефть с Аляски на внутренний рынок, если все-таки найдутся желающие туда инвестировать.
Куда более результативным для нефтяной отрасли обещает стать другое решение Трампа — о предоставлении в аренду федеральных земель для добычи нефти на территории самих США. При Байдене площади таких земель сократились просто колоссально: с 1,62 миллиона акров до 139 тысяч. И поддержка Трампом добычи на федеральных землях как раз способна нарастить ее в Штатах, в отличие от популистских заявлений по Аляске.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Экономическая стратегия Трампа логична, заявил американский экс-чиновник
Вчера, 03:42
 
АналитикаСШАРоссияАляскаДональд ТрампДжо БайденОПЕКЦены на нефть
 
 
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