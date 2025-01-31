https://ria.ru/20250131/torden-1996692428.html
В посольстве России в Финляндии рассказали о контактах с адвокатами Тордена
В посольстве России в Финляндии рассказали о контактах с адвокатами Тордена - РИА Новости, 31.01.2025
В посольстве России в Финляндии рассказали о контактах с адвокатами Тордена
Посольство России в Финляндии находится в постоянном контакте с адвокатами Воислава Тордена (Яна Петровского), обвиняемого в якобы военных преступлениях на... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:47:00+03:00
2025-01-31T17:47:00+03:00
2025-01-31T17:48:00+03:00
в мире
украина
финляндия
воислав торден (ян петровский)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Финляндии находится в постоянном контакте с адвокатами Воислава Тордена (Яна Петровского), обвиняемого в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году, заявили РИА Новости в дипмиссии. Последнее слушание по делу Тордена прошло в суде Хельсинки в пятницу. Суд вынесет приговор россиянину 7 марта, рассказала ранее РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина. "С момента задержания В. Тордена и до настоящего времени сотрудники посольства России находятся в постоянном контакте с адвокатами задержанного, а также неоднократно посещали его в тюрьме, отслеживая условия содержания и наличие жалоб. Ведем мониторинг развития ситуации в постоянном режиме", - заявили в посольстве. Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря 2024 года в Окружном суде Хельсинки. Прокурор запросил для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года подразделение "Русича" якобы убило 22 украинских солдат и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и якобы выпустило по ним ракету, уничтожившую машины. В обвинительном заключении по каждому из пунктов обвинения в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube. Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден является объектом политического преследования, и показания украинских свидетелей были искажены. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html
https://ria.ru/20241031/torden-1981166806.html
https://ria.ru/20250131/torden-1996621446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, воислав торден (ян петровский), россия
В мире, Украина, Финляндия, Воислав Торден (Ян Петровский), Россия
В посольстве России в Финляндии рассказали о контактах с адвокатами Тордена
Посольство РФ в Финляндии находится в постоянном контакте с адвокатами Тордена
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Финляндии находится в постоянном контакте с адвокатами Воислава Тордена (Яна Петровского), обвиняемого в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году, заявили РИА Новости в дипмиссии.
Последнее слушание по делу Тордена
прошло в суде Хельсинки в пятницу. Суд вынесет приговор россиянину 7 марта, рассказала ранее РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
«
"С момента задержания В. Тордена и до настоящего времени сотрудники посольства России находятся в постоянном контакте с адвокатами задержанного, а также неоднократно посещали его в тюрьме, отслеживая условия содержания и наличие жалоб. Ведем мониторинг развития ситуации в постоянном режиме", - заявили в посольстве.
Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря 2024 года в Окружном суде Хельсинки. Прокурор запросил для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину.
По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года подразделение "Русича" якобы убило 22 украинских солдат и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и якобы выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.
В обвинительном заключении по каждому из пунктов обвинения в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube.
Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден является объектом политического преследования, и показания украинских свидетелей были искажены.
Украина
запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии
в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.