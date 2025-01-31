https://ria.ru/20250131/torden-1996621446.html

Финский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Тордену

Финский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Тордену - РИА Новости, 31.01.2025

Финский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Тордену

Суд в Финляндии 7 марта вынесет приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:13:00+03:00

2025-01-31T14:13:00+03:00

2025-01-31T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд в Финляндии 7 марта вынесет приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014 году, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.Последнее слушание по делу Тордена проходит в окружном суде Хельсинки в пятницу."Приговор будет вынесен 7 марта", - сказала Мальгина.Рассмотрение дела Тордена началось 5 декабря 2024 года в Окружном суде Хельсинки. Прокурор запросил для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. Торден отрицает вину.По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года подразделение "Русича" якобы убило 22 украинских солдат и ранило четверых. Обвинение также считает, что подразделение использовало украинский флаг на КПП и тем самым "ввело в заблуждение украинских солдат", затем обстреляло грузовик и легковой автомобиль и якобы выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.В обвинительном заключении по каждому из пунктов обвинения в качестве оснований представлены видеоматериалы, взятые из соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, а также различные видео, размещенные на видеохостинге YouTube.Как следует из ответа защиты, с которым ознакомилось РИА Новости, Торден является объектом политического преследования, и показания украинских свидетелей были искажены.Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как он был задержан в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20240502/torden-1943419039.html

https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1986996526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, украина, воислав торден (ян петровский), в мире