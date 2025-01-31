https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html

Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС

Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС - РИА Новости, 31.01.2025

Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС

Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:17:00+03:00

2025-01-31T11:17:00+03:00

2025-01-31T11:17:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

ювао (москва)

россия

сергей чернов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши меньшие", сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка министерства. В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. "Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру - баловался с сантиметром и мешал делать замеры", - сказал собеседник агентства. Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга. По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), россия, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)