Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС
Коту-пожарному Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива
© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеКоту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Коту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши меньшие", сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка министерства.
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС.
© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеКоту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Коту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
"Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру - баловался с сантиметром и мешал делать замеры", - сказал собеседник агентства.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
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