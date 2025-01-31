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Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС - РИА Новости, 31.01.2025
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11:17 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html
Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС
Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС - РИА Новости, 31.01.2025
Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС
Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:17:00+03:00
2025-01-31T11:17:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
ювао (москва)
россия
сергей чернов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши меньшие", сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка министерства. В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. "Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру - баловался с сантиметром и мешал делать замеры", - сказал собеседник агентства. Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга. По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), россия, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ЮВАО (Москва), Россия, Сергей Чернов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Коту-пожарному Толику сделали контрольные обмеры для пошива формы МЧС

Коту-пожарному Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива

© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеКоту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
Коту Толику из отряда Семенычи сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Коту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Талисману пожарных Москвы коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря звание прапорщика внутренней службы и ставшему участником международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар") в номинации "Братья наши меньшие", сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка министерства.
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС.
© Фото : Главное управление МЧС России по г. МосквеКоту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
Коту Толику из отряда Семенычи сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Москве
Коту Толику из отряда "Семенычи" сделали контрольные обмеры для пошива первой формы МЧС
"Сначала для кота Толика изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем ему сошьют первую форму. Недавно коту сделали контрольные обмеры для пошива. Толику очень понравился процесс, который он воспринял как игру - баловался с сантиметром и мешал делать замеры", - сказал собеседник агентства.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваЮВАО (Москва)РоссияСергей ЧерновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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