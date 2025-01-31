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Задержанный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей - РИА Новости, 31.01.2025
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23:31 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/terrorist-1996734365.html
Задержанный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей
Задержанный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей - РИА Новости, 31.01.2025
Задержанный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей
Задержанный новый участник ячейки, финансировавшей запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, предварительно, отправил в 2016 году более 20 тысяч рублей РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:31:00+03:00
2025-01-31T23:31:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанный новый участник ячейки, финансировавшей запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, предварительно, отправил в 2016 году более 20 тысяч рублей финансисту террористов Алиму Бегиеву*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Следствие тогда выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников. Сам Бегиев был приговорен к 17 годам колонии. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки. В отношении нового фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ, ему предъявлено обвинение. "Предварительно, фигурант перевел Бегиеву более 20 тысяч рублей в 2016 году", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мужчина находится под стражей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html
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происшествия, россия, исламское государство*
Происшествия, Россия, Исламское государство*
Задержанный финансист ИГ* отправил террористам более 20 тысяч рублей

Задержанный финансист ИГ отправил Алиму Бегиеву более 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанный новый участник ячейки, финансировавшей запрещенную в РФ террористическую организацию ИГ*, предварительно, отправил в 2016 году более 20 тысяч рублей финансисту террористов Алиму Бегиеву*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Следствие тогда выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников. Сам Бегиев был приговорен к 17 годам колонии.
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В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*
28 января, 18:11
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки. В отношении нового фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ, ему предъявлено обвинение.
"Предварительно, фигурант перевел Бегиеву более 20 тысяч рублей в 2016 году", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчина находится под стражей.
* Запрещенная в России террористическая организация
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