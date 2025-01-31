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В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 31.01.2025
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15:24 31.01.2025 (обновлено: 15:43 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tatarstan-1996649859.html
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 31.01.2025
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, заявило Волжско-Камское межрегиональное управление... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:24:00+03:00
2025-01-31T15:43:00+03:00
происшествия
лениногорский район
куйбышев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 31 янв — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, заявило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в Telegram-канале. "В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан", — говорится в сообщении. Площадь загрязнения почвы, по предварительной информации, составила две тысячи квадратных метров. По информации компании АО "Транснефть-Прикамье", утечку на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев зафиксировали 29 января. Аварийные службы Альметьевского районного нефтепроводного управления обнаружили выход черного золота и локализовали его. Причина инцидента уточняется. "Проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега. Объем выхода нефти составил около 8,5 кубического метра. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей", — отметили там.Инспектор управления Росприроднадзора и специалисты филиала центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО на месте разлива отобрали пробы почвы. По итогам их исследований оценят ущерб, нанесенный компанией.
https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html
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лениногорский район
куйбышев
россия
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происшествия, лениногорский район, куйбышев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Лениногорский район, Куйбышев, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на площади двух тысяч "квадратов"

© Фото : Волжско-Камское МУ РПН/TelegramРазлив нефтепродуктов в Лениногорском районе Татарстана
Разлив нефтепродуктов в Лениногорском районе Татарстана - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Волжско-Камское МУ РПН/Telegram
Разлив нефтепродуктов в Лениногорском районе Татарстана
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КАЗАНЬ, 31 янв — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, заявило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в Telegram-канале.
"В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан", — говорится в сообщении.
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Площадь загрязнения почвы, по предварительной информации, составила две тысячи квадратных метров.
По информации компании АО "Транснефть-Прикамье", утечку на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев зафиксировали 29 января. Аварийные службы Альметьевского районного нефтепроводного управления обнаружили выход черного золота и локализовали его. Причина инцидента уточняется.
"Проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега. Объем выхода нефти составил около 8,5 кубического метра. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей", — отметили там.
Инспектор управления Росприроднадзора и специалисты филиала центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО на месте разлива отобрали пробы почвы. По итогам их исследований оценят ущерб, нанесенный компанией.
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ПроисшествияЛениногорский районКуйбышевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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