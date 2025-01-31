https://ria.ru/20250131/tatarstan-1996649859.html

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 31.01.2025

В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, заявило Волжско-Камское межрегиональное управление... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:24:00+03:00

2025-01-31T15:24:00+03:00

2025-01-31T15:43:00+03:00

происшествия

лениногорский район

куйбышев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 31 янв — РИА Новости. Разлив нефтепродуктов на площади две тысячи квадратных метров произошел в Лениногорском районе Татарстана, заявило Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в Telegram-канале. "В адрес Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация о разливе нефтесодержащей жидкости на почву вблизи Новочершилинского сельского поселения Лениногорского района Республики Татарстан", — говорится в сообщении. Площадь загрязнения почвы, по предварительной информации, составила две тысячи квадратных метров. По информации компании АО "Транснефть-Прикамье", утечку на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев зафиксировали 29 января. Аварийные службы Альметьевского районного нефтепроводного управления обнаружили выход черного золота и локализовали его. Причина инцидента уточняется. "Проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега. Объем выхода нефти составил около 8,5 кубического метра. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Ситуация не представляет опасности для жителей и окружающей среды и не окажет влияния на потребителей", — отметили там.Инспектор управления Росприроднадзора и специалисты филиала центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО на месте разлива отобрали пробы почвы. По итогам их исследований оценят ущерб, нанесенный компанией.

https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html

https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html

лениногорский район

куйбышев

россия

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, лениногорский район, куйбышев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, республика татарстан (татарстан)