Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров
Правительство анализирует сценарии подъема фрагментов танкеров "Волгонефть"
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На заседании были заслушаны доклады об актуальной ситуации в зоне ЧС от МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, высших должностных лиц Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя.
"Вместе с научным сообществом и производственными компаниями ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". Конечное решение должно учитывать все группы рисков и не привести к нарушению экологического баланса в периметре нахождения затонувших фрагментов судов", - говорится в сообщении правительства.
После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" - всего было собрано более 1400 тонн мазута и более 2600 тонн водомазутной смеси – начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Работы планируется завершить до 31 марта. Продолжается и работа по утилизации загрязненного грунта: всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе его собрано более 177 тысяч тонн, из них порядка 42 тысяч тонн вывезено в специализированные организации. Утилизировано уже более 2700 тонн.
"Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки несмотря на штормовые прогнозы", - приводятся в сообщении слова Савельева.
Он добавил, что параллельно продолжается плотное взаимодействие с инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". "Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии", - подчеркнул вице-премьер.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила о регулярном заборе проб воздуха и питьевой воды в районе ЧС – результаты стабильные. Аналогичная ситуация с анализом биоресурсов в районе акватории – анализ и контроль уловов ведутся в ежедневном режиме.