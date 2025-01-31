https://ria.ru/20250131/tankery-1996623121.html

Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров

Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров - РИА Новости, 31.01.2025

Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров

Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:15:00+03:00

2025-01-31T14:15:00+03:00

2025-01-31T14:15:00+03:00

россия

керченский пролив

краснодарский край

виталий савельев

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба правительства РФ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На заседании были заслушаны доклады об актуальной ситуации в зоне ЧС от МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, высших должностных лиц Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя. "Вместе с научным сообществом и производственными компаниями ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". Конечное решение должно учитывать все группы рисков и не привести к нарушению экологического баланса в периметре нахождения затонувших фрагментов судов", - говорится в сообщении правительства. После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" - всего было собрано более 1400 тонн мазута и более 2600 тонн водомазутной смеси – начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Работы планируется завершить до 31 марта. Продолжается и работа по утилизации загрязненного грунта: всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе его собрано более 177 тысяч тонн, из них порядка 42 тысяч тонн вывезено в специализированные организации. Утилизировано уже более 2700 тонн. "Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки несмотря на штормовые прогнозы", - приводятся в сообщении слова Савельева. Он добавил, что параллельно продолжается плотное взаимодействие с инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". "Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии", - подчеркнул вице-премьер. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила о регулярном заборе проб воздуха и питьевой воды в районе ЧС – результаты стабильные. Аналогичная ситуация с анализом биоресурсов в районе акватории – анализ и контроль уловов ведутся в ежедневном режиме.

https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html

https://ria.ru/20250126/tankery-1995523202.html

https://ria.ru/20250130/sirius-1996473144.html

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керченский пролив

краснодарский край

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Варвара Скокшина

россия, керченский пролив, краснодарский край, виталий савельев, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе