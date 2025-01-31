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Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров - РИА Новости, 31.01.2025
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14:15 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/tankery-1996623121.html
Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров
Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров - РИА Новости, 31.01.2025
Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров
Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:15:00+03:00
2025-01-31T14:15:00+03:00
россия
керченский пролив
краснодарский край
виталий савельев
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба правительства РФ. Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На заседании были заслушаны доклады об актуальной ситуации в зоне ЧС от МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, высших должностных лиц Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя. "Вместе с научным сообществом и производственными компаниями ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". Конечное решение должно учитывать все группы рисков и не привести к нарушению экологического баланса в периметре нахождения затонувших фрагментов судов", - говорится в сообщении правительства. После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" - всего было собрано более 1400 тонн мазута и более 2600 тонн водомазутной смеси – начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Работы планируется завершить до 31 марта. Продолжается и работа по утилизации загрязненного грунта: всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе его собрано более 177 тысяч тонн, из них порядка 42 тысяч тонн вывезено в специализированные организации. Утилизировано уже более 2700 тонн. "Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки несмотря на штормовые прогнозы", - приводятся в сообщении слова Савельева. Он добавил, что параллельно продолжается плотное взаимодействие с инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". "Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии", - подчеркнул вице-премьер. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила о регулярном заборе проб воздуха и питьевой воды в районе ЧС – результаты стабильные. Аналогичная ситуация с анализом биоресурсов в районе акватории – анализ и контроль уловов ведутся в ежедневном режиме.
https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html
https://ria.ru/20250126/tankery-1995523202.html
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россия, керченский пролив, краснодарский край, виталий савельев, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Керченский пролив, Краснодарский край, Виталий Савельев, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Правительство анализирует сценарии подъема затонувших фрагментов танкеров

Правительство анализирует сценарии подъема фрагментов танкеров "Волгонефть"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", сообщила пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. На заседании были заслушаны доклады об актуальной ситуации в зоне ЧС от МЧС России, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, высших должностных лиц Республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя.
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"Вместе с научным сообществом и производственными компаниями ведется детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". Конечное решение должно учитывать все группы рисков и не привести к нарушению экологического баланса в периметре нахождения затонувших фрагментов судов", - говорится в сообщении правительства.
После полной откачки мазута с кормовой части танкера "Волгонефть-239" - всего было собрано более 1400 тонн мазута и более 2600 тонн водомазутной смеси – начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Работы планируется завершить до 31 марта. Продолжается и работа по утилизации загрязненного грунта: всего в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе его собрано более 177 тысяч тонн, из них порядка 42 тысяч тонн вывезено в специализированные организации. Утилизировано уже более 2700 тонн.
"Нам удалось досрочно реализовать комплекс мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239". Сейчас территория проведения работ достаточно укреплена для проведения необходимых работ по утилизации кормовой части. Важно не сбавлять темп, чтобы завершить все в установленные сроки несмотря на штормовые прогнозы", - приводятся в сообщении слова Савельева.
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Он добавил, что параллельно продолжается плотное взаимодействие с инженерами, производственными компаниями и научным сообществом по анализу вариантов подъема танкера "Волгонефть-212" и носовой части танкера "Волгонефть-239". "Это непростое решение, но главное, что оно должно быть безопасным для экологии", - подчеркнул вице-премьер.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова доложила о регулярном заборе проб воздуха и питьевой воды в районе ЧС – результаты стабильные. Аналогичная ситуация с анализом биоресурсов в районе акватории – анализ и контроль уловов ведутся в ежедневном режиме.
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РоссияКерченский проливКраснодарский крайВиталий СавельевАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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