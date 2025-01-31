https://ria.ru/20250131/tallin-1996687795.html

В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни

В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни - РИА Новости, 31.01.2025

В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни

Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни в Таллине, сообщил портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни в Таллине, сообщил портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны."Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана <...> и были подожжены внутренние помещения ресторана", — заявили в ведомстве.Как указывается, сообщение о пожаре в ресторане, название которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу. По данным портала, вскоре пожарные потушили огонь. Сообщается, что для выяснения причастных используют находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения. Как отмечает Delfi, спасательный департамент не стал включать информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по данным портала, в ведомстве не исключили, что это было преступление на почве ненависти.

https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html

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