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В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни - РИА Новости, 31.01.2025
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17:33 31.01.2025 (обновлено: 18:40 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/tallin-1996687795.html
В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни
В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни - РИА Новости, 31.01.2025
В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни
Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни в Таллине, сообщил портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:33:00+03:00
2025-01-31T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни в Таллине, сообщил портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны."Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана &lt;...&gt; и были подожжены внутренние помещения ресторана", — заявили в ведомстве.Как указывается, сообщение о пожаре в ресторане, название которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу. По данным портала, вскоре пожарные потушили огонь. Сообщается, что для выяснения причастных используют находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения. Как отмечает Delfi, спасательный департамент не стал включать информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по данным портала, в ведомстве не исключили, что это было преступление на почве ненависти.
https://ria.ru/20250130/premer-1996378963.html
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в мире, таллин, россия, эстония, украина
В мире, Таллин, Россия, Эстония, Украина
В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни

Delfi: в Таллине неизвестные подожгли ресторан украинской кухни

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Неизвестные подожгли ресторан украинской кухни в Таллине, сообщил портал Delfi со ссылкой на местный департамент полиции и погранохраны.
"Согласно предварительной информации, было разбито окно находящегося на первом этаже ресторана <...> и были подожжены внутренние помещения ресторана", — заявили в ведомстве.
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Как указывается, сообщение о пожаре в ресторане, название которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов, поступило в ночь на пятницу.
По данным портала, вскоре пожарные потушили огонь. Сообщается, что для выяснения причастных используют находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения.
Как отмечает Delfi, спасательный департамент не стал включать информацию о происшествии в свою суточную сводку и отказался комментировать произошедшее, сославшись на то, что это "вопрос чувствительный и связанный с Украиной". При этом, по данным портала, в ведомстве не исключили, что это было преступление на почве ненависти.
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