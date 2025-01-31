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В Курской области установят мемориальные доски героям СВО - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:13 31.01.2025 (обновлено: 16:19 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/svo-1996663325.html
В Курской области установят мемориальные доски героям СВО
В Курской области установят мемориальные доски героям СВО - РИА Новости, 31.01.2025
В Курской области установят мемориальные доски героям СВО
В Курской области планируется наращивать работу по установке мемориальных досок на учебных заведениях и домах, связанных с героями СВО, с целью сохранения... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:13:00+03:00
2025-01-31T16:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
единая россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. В Курской области планируется наращивать работу по установке мемориальных досок на учебных заведениях и домах, связанных с героями СВО, с целью сохранения памяти о них, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания организационного комитета ЕР "Наша Победа". "Сегодня очевидно насколько эта работа востребована и актуальна. Это установка памятных досок на школах, учебных заведениях, домах, связанных с нашими героями специальной военной операции. Здесь, на курской земле, эту работу будем наращивать. К сожалению, мы увидели, что она на должной высоте в регионе не находится, хотя здесь есть действительно выдающиеся героические люди", - сообщил Хинштейн в ходе заседания оргкомитета. Врио курского губернатора добавил, что работа по выпуску посвященных героям СВО марок также продолжится. "Ежегодно десять почтовых марок выходили и, уверен, будут выходить, посвященных героям СВО, удостоенных высшего звания… посмертно. Выпущено уже 30 таких марок. И работа эта продолжится", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250131/porechnoe-1996561078.html
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общество, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, единая россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Единая Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Курской области установят мемориальные доски героям СВО

Хинштейн: в Курской области установят мемориальные доски героям СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 31 янв – РИА Новости. В Курской области планируется наращивать работу по установке мемориальных досок на учебных заведениях и домах, связанных с героями СВО, с целью сохранения памяти о них, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания организационного комитета ЕР "Наша Победа".
"Сегодня очевидно насколько эта работа востребована и актуальна. Это установка памятных досок на школах, учебных заведениях, домах, связанных с нашими героями специальной военной операции. Здесь, на курской земле, эту работу будем наращивать. К сожалению, мы увидели, что она на должной высоте в регионе не находится, хотя здесь есть действительно выдающиеся героические люди", - сообщил Хинштейн в ходе заседания оргкомитета.
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Врио курского губернатора добавил, что работа по выпуску посвященных героям СВО марок также продолжится.
"Ежегодно десять почтовых марок выходили и, уверен, будут выходить, посвященных героям СВО, удостоенных высшего звания… посмертно. Выпущено уже 30 таких марок. И работа эта продолжится", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране и поручил образовать организационный комитет и дирекцию по его проведению. В этом году также отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинЕдиная Россия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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