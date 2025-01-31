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ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 31.01.2025 (обновлено: 12:43 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/svo-1996592505.html
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:38:00+03:00
2025-01-31T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, и по инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 25 по 31 января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК. Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине

ВС России нанесли семь ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, и по инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 25 по 31 января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК. Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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