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ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:38:00+03:00
2025-01-31T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, и по инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 25 по 31 января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК. Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по объектам ВПК и энергетики на Украине
ВС России нанесли семь ударов по объектам ВПК и энергетики на Украине за неделю