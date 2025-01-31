https://ria.ru/20250131/sudya-1996636074.html

Судья, запретившая в России Instagram*, подала в отставку

Судья, запретившая в России Instagram*, подала в отставку - РИА Новости, 31.01.2025

Судья, запретившая в России Instagram*, подала в отставку

Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, занимавшая этот пост с 2013 года, подала в отставку, сказано в повестке квалификационной коллегии судей... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:43:00+03:00

2025-01-31T14:43:00+03:00

2025-01-31T14:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Председатель Тверского суда Москвы Ольга Солопова, занимавшая этот пост с 2013 года, подала в отставку, сказано в повестке квалификационной коллегии судей Москвы. "Рассмотрение заявления о прекращении полномочий судьи на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации": - Солоповой Ольги Николаевны – судьи и председателя Тверского районного суда Москвы", - сказано в повестке. Заявление квалифколлегия рассмотрит в пятницу, прекратить полномочия она планирует с 17 марта. С 2002 года Солопова занимала должность председателя Басманного суда Москвы, который рассматривал все ходатайства центрального аппарата Следственного комитета. В 2013 году была назначена на должность председателя Тверского суда Москвы, которому, в свою очередь, подсудны ходатайства следственного департамента МВД. Председатель суда редко сам рассматривает дела, но фамилию Солоповой в СМИ связывали с "Болотным делом", она часто рассматривала ходатайства об избрании или продлении меры пресечения для обвиняемых. Одним из последних ее резонансных дел стало признание Meta* экстремистской и запрет в России деятельности Instagram* и Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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