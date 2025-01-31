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Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля
Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля - РИА Новости, 31.01.2025
Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля
Владелец задержанного Норвегией судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает, что оно повредило кабель в Балтийском море. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:33:00+03:00
2025-01-31T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец задержанного Норвегией судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает, что оно повредило кабель в Балтийском море. "Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - приводит слова Фоссмарка норвежская газета VG. Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
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в мире, норвегия, балтийское море, латвия
В мире, Норвегия, Балтийское море, Латвия
Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля
Владелец задержанного в Балтийском море судна отрицает, что оно повредило кабель