https://ria.ru/20250131/sudno-1996631637.html

Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля

Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля - РИА Новости, 31.01.2025

Владелец задержанного Норвегией судна отрицает повреждение кабеля

Владелец задержанного Норвегией судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает, что оно повредило кабель в Балтийском море. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:33:00+03:00

2025-01-31T14:33:00+03:00

2025-01-31T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец задержанного Норвегией судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает, что оно повредило кабель в Балтийском море. "Мы и сотни других судов постоянно проплываем мимо. Мы двигались на малой скорости и не бросали якорь. Мы не сделали ничего плохого. Мы не повредили кабель", - приводит слова Фоссмарка норвежская газета VG. Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

https://ria.ru/20250127/kabel-1995609764.html

норвегия

балтийское море

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в мире, норвегия, балтийское море, латвия