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Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля
Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля - РИА Новости, 31.01.2025
Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля
Владелец судна, задержанного в Норвегии по подозрению в повреждении кабеля, Турмуд Фоссмарк заявил что оно не сделало "ничего плохого", передает агентство Франс РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:38:00+03:00
2025-01-31T13:38:00+03:00
2025-01-31T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец судна, задержанного в Норвегии по подозрению в повреждении кабеля, Турмуд Фоссмарк заявил что оно не сделало "ничего плохого", передает агентство Франс Пресс."Мы шли у (шведского - ред.) острова Готланд, ...но мы не бросили там якорь... Мы ничего плохо не сделали... Норвежские власти доставили нас в порт, чтобы исключить нашу причастность", - заявил агентству владелец судна, руководитель компании Silver Sea.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html
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в мире, норвегия, готланд (губерния), балтийское море
В мире, Норвегия, Готланд (губерния), Балтийское море
Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля
Владелец задержанного в Норвегии судна заявил, что оно не сделало ничего плохого