https://ria.ru/20250131/sudno-1996610997.html

Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля

Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля - РИА Новости, 31.01.2025

Владелец задержанного Норвегией судна заявил, что не виноват в порче кабеля

Владелец судна, задержанного в Норвегии по подозрению в повреждении кабеля, Турмуд Фоссмарк заявил что оно не сделало "ничего плохого", передает агентство Франс РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:38:00+03:00

2025-01-31T13:38:00+03:00

2025-01-31T14:04:00+03:00

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норвегия

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балтийское море

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Владелец судна, задержанного в Норвегии по подозрению в повреждении кабеля, Турмуд Фоссмарк заявил что оно не сделало "ничего плохого", передает агентство Франс Пресс."Мы шли у (шведского - ред.) острова Готланд, ...но мы не бросили там якорь... Мы ничего плохо не сделали... Норвежские власти доставили нас в порт, чтобы исключить нашу причастность", - заявил агентству владелец судна, руководитель компании Silver Sea.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

https://ria.ru/20250129/norvegija-1996118513.html

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готланд (губерния)

балтийское море

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в мире, норвегия, готланд (губерния), балтийское море