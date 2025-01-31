https://ria.ru/20250131/sud-1996721989.html

В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве

В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве - РИА Новости, 31.01.2025

В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве

Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу рязанскому журналисту, члену партии "Яблоко" Константину Смирнову по делу о... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:16:00+03:00

2025-01-31T21:16:00+03:00

2025-01-31T21:16:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу рязанскому журналисту, члену партии "Яблоко" Константину Смирнову по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Рязанское сетевое издание "Вид сбоку" ранее в пятницу сообщило о задержании главного редактора Константина Смирнова по делу о вымогательстве. В 2021 году Смирнов был переизбран депутатом Дубровического сельского поселения Рязанского района на второй срок. По данным сайта "Яблока", Смирнов – председатель рязанского отделения и член федерального бюро партии. Как озвучил на заседании следователь, Смирнов причастность к преступлению отрицал. Как заявляло СУСК по региону, по версии следствия, директор сетевого издания вступил в сговор с бывшей журналисткой Натальей Смольяниновой. По данным следствия, они потребовали от исполняющего обязанности гендиректора специализированной коммерческой организации региона деньги за прекращение позорящих его публикаций. Тот передал им 300 тысяч рублей, отметили в СУСК по региону. Потерпевшим по делу, как озвучено на заседании, стал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексей Роготовский. Передача денег, по версии следствия, состоялась в октябре прошлого года. Задержание - 31 января. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Защитник Андрей Курятников заявил об избыточности такой меры пресечения. "Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила судья. Смольяниновой судом в тот же день избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20250117/zampred-1994187717.html

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происшествия, рязань, рязанский район, яблоко, россия