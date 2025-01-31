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В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве - РИА Новости, 31.01.2025
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21:16 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/sud-1996721989.html
В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве
В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве - РИА Новости, 31.01.2025
В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве
Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу рязанскому журналисту, члену партии "Яблоко" Константину Смирнову по делу о... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:16:00+03:00
2025-01-31T21:16:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу рязанскому журналисту, члену партии "Яблоко" Константину Смирнову по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Рязанское сетевое издание "Вид сбоку" ранее в пятницу сообщило о задержании главного редактора Константина Смирнова по делу о вымогательстве. В 2021 году Смирнов был переизбран депутатом Дубровического сельского поселения Рязанского района на второй срок. По данным сайта "Яблока", Смирнов – председатель рязанского отделения и член федерального бюро партии. Как озвучил на заседании следователь, Смирнов причастность к преступлению отрицал. Как заявляло СУСК по региону, по версии следствия, директор сетевого издания вступил в сговор с бывшей журналисткой Натальей Смольяниновой. По данным следствия, они потребовали от исполняющего обязанности гендиректора специализированной коммерческой организации региона деньги за прекращение позорящих его публикаций. Тот передал им 300 тысяч рублей, отметили в СУСК по региону. Потерпевшим по делу, как озвучено на заседании, стал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексей Роготовский. Передача денег, по версии следствия, состоялась в октябре прошлого года. Задержание - 31 января. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. Защитник Андрей Курятников заявил об избыточности такой меры пресечения. "Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила судья. Смольяниновой судом в тот же день избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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происшествия, рязань, рязанский район, яблоко, россия
Происшествия, Рязань, Рязанский район, Яблоко, Россия
В Рязани арестовали журналиста Смирнова по делу о вымогательстве

Суд в Рязани арестовал члена партии "Яблоко" Смирнова по делу о вымогательстве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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РЯЗАНЬ, 31 янв – РИА Новости. Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу рязанскому журналисту, члену партии "Яблоко" Константину Смирнову по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Рязанское сетевое издание "Вид сбоку" ранее в пятницу сообщило о задержании главного редактора Константина Смирнова по делу о вымогательстве. В 2021 году Смирнов был переизбран депутатом Дубровического сельского поселения Рязанского района на второй срок. По данным сайта "Яблока", Смирнов – председатель рязанского отделения и член федерального бюро партии.
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Как озвучил на заседании следователь, Смирнов причастность к преступлению отрицал. Как заявляло СУСК по региону, по версии следствия, директор сетевого издания вступил в сговор с бывшей журналисткой Натальей Смольяниновой. По данным следствия, они потребовали от исполняющего обязанности гендиректора специализированной коммерческой организации региона деньги за прекращение позорящих его публикаций. Тот передал им 300 тысяч рублей, отметили в СУСК по региону.
Потерпевшим по делу, как озвучено на заседании, стал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексей Роготовский. Передача денег, по версии следствия, состоялась в октябре прошлого года. Задержание - 31 января.
Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу.
Защитник Андрей Курятников заявил об избыточности такой меры пресечения.
"Избрать... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласила судья.
Смольяниновой судом в тот же день избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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