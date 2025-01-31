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Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
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20:14 31.01.2025 (обновлено: 20:28 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sud-1996716125.html
Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина
Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина - РИА Новости, 31.01.2025
Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина
Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:14:00+03:00
2025-01-31T20:28:00+03:00
москва
происшествия
сергей анохин
россия
цао
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пятнице в суде."Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Речь идет об одном из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокате и бывшем сотруднике полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким "борцам с коррупцией".Анохин был арестован накануне. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Анохин же пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола.По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html
https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html
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москва, происшествия, сергей анохин, россия, цао, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Происшествия, Сергей Анохин, Россия, ЦАО, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина

Суд в Москве отправил в СИЗО еще 3 фигурантов дела Анохина о взятке в 60 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Анохин в суде
Сергей Анохин в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сергей Анохин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пятнице в суде.
«
"Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Прокуратура раскрыла подробности передачи взятки по делу Анохина
Вчера, 15:16
Речь идет об одном из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокате и бывшем сотруднике полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким "борцам с коррупцией".
Анохин был арестован накануне. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Анохин же пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
Бывший генеральный директор букмекерской компании Фонбет Сергей Анохин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Фонбет" подал иск против Анохина
30 января, 20:42
 
МоскваПроисшествияСергей АнохинРоссияЦАОСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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