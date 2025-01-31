Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина
Суд в Москве отправил в СИЗО еще 3 фигурантов дела Анохина о взятке в 60 млн руб
Сергей Анохин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пятнице в суде.
«
"Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Анохин был арестован накануне. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Анохин же пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".
"Фонбет" подал иск против Анохина
30 января, 20:42