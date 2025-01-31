https://ria.ru/20250131/sud-1996716125.html

Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина

Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина - РИА Новости, 31.01.2025

Суд в Москве отправил в СИЗО еще трех фигурантов уголовного дела Анохина

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T20:14:00+03:00

2025-01-31T20:14:00+03:00

2025-01-31T20:28:00+03:00

москва

происшествия

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цао

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО ещё трёх фигурантов уголовного дела в отношении экс-гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пятнице в суде."Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Речь идет об одном из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокате и бывшем сотруднике полиции. Первый, по версии следствия, получил 10 миллионов рублей для дальнейшей передачи неким "борцам с коррупцией".Анохин был арестован накануне. Как заявила в ходе заседания защита, он полностью признал вину, дал изобличающие других фигурантов и коррупционную схему подробные показания, написал явку с повинной. Анохин же пояснил, что до сих пор трудоустроен в "Фонбете", хотя компания заявляла об обратном. Также в СИЗО отправили юриста Степана Грицкова и заместителя начальника УВД по ВАО столичного главка МВД РФ Сергея Бивола.По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента.Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).Анохин – бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба "Химки", до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании "Фонбет".

https://ria.ru/20250131/politsejskij-1996647141.html

https://rsport.ria.ru/20250130/kompanija-1996489736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, сергей анохин, россия, цао, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)