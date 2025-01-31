Суд в Бурятии вынес меру пресечения дрейфовавшему в Охотском море Пичугину
Суд в Бурятии избрал подписку о невыезде дрейфовавшему на катамаране Пичугину
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramМихаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море
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УЛАН-УДЭ, 31 янв – РИА Новости. Суд в Бурятии избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему на катамаране в Охотском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В своем Telegram-канале управление сообщило, что в Бурятии избрали меру пресечения местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей).
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"Обвиняемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как сообщил журналистам в пятницу руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко, Пичугину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил движения при эксплуатации судна). По его словам, обвиняемый не осуществил очистку охлаждающей системы от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же, Пичугин на имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега. Тем самым обвиняемый "не обеспечил безопасность плавания судна, безопасность пассажиров, что привело к длительному бесконтрольному дрейфу судна и, как следствие, трагическим обстоятельствам в виде смерти двух лиц".
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали. Он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине.