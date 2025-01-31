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Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде - РИА Новости, 01.02.2025
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16:18 31.01.2025 (обновлено: 00:22 01.02.2025)
https://ria.ru/20250131/sud-1996665250.html
Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде
Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде - РИА Новости, 01.02.2025
Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде
Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украины и России относительно приемлемости требований РФ в рамках инициированного Украиной в 2022... РИА Новости, 01.02.2025
2025-01-31T16:18:00+03:00
2025-02-01T00:22:00+03:00
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украины и России относительно приемлемости требований РФ в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за российской спецоперации. Россия 18 ноября 2024 года представила суду ООН контрмеморандум, в котором, как сообщал МИД РФ, содержатся доказательства совершения Киевом геноцида в Донбассе. "Международный суд ООН призвал Украину и Россию представить свои мнения относительно приемлемости встречных требований России по делу Украины против России до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно", - говорится в заявлении суда, распространенном в пятницу. Как отмечается, после этого суд должен будет определить, являются ли встречные требования со стороны России приемлемыми. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ. В сентябре 2023 года в суде ООН прошли слушания, в ходе которых Россия выдвинула свои предварительные возражения, призвав признать иск неприемлемым и вынести решение о том, у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела. В постановлении от 2 февраля суд ООН решил существенно ограничить разбирательство, отказавшись рассматривать ряд претензий Украины к России. В своем иске Украина утверждала, что применение Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, ООН
Суд ООН установил сроки подачи заявлений Киева и Москвы по делу о геноциде

Суд ООН назвал срок подачи заявлений Киева и РФ о нарушении конвенции о геноциде

© AP Photo / Peter DejongВид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Вид на Дворец Мира — официальную резиденция Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украины и России относительно приемлемости требований РФ в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за российской спецоперации.
Россия 18 ноября 2024 года представила суду ООН контрмеморандум, в котором, как сообщал МИД РФ, содержатся доказательства совершения Киевом геноцида в Донбассе.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Миссия России при ООН прокомментировала преступления ВСУ в Курской области
Вчера, 13:01
"Международный суд ООН призвал Украину и Россию представить свои мнения относительно приемлемости встречных требований России по делу Украины против России до 20 мая 2025 года и 22 сентября 2025 года соответственно", - говорится в заявлении суда, распространенном в пятницу.
Как отмечается, после этого суд должен будет определить, являются ли встречные требования со стороны России приемлемыми.
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Россия направила генсеку ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма
27 января, 21:59
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.
В сентябре 2023 года в суде ООН прошли слушания, в ходе которых Россия выдвинула свои предварительные возражения, призвав признать иск неприемлемым и вынести решение о том, у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.
В постановлении от 2 февраля суд ООН решил существенно ограничить разбирательство, отказавшись рассматривать ряд претензий Украины к России. В своем иске Украина утверждала, что применение Россией силы во время спецоперации, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
18 ноября 2024, 21:47
 
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