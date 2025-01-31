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Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы - РИА Новости, 31.01.2025
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00:44 31.01.2025 (обновлено: 00:57 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sud-1996512431.html
Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы
Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы - РИА Новости, 31.01.2025
Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы
Суд Британии приговорил к трем годам заключения за мошенничество армейского интенданта, похищавшего офисное оборудование, которое позже продавал в интернете,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд Британии приговорил к трем годам заключения за мошенничество армейского интенданта, похищавшего офисное оборудование, которое позже продавал в интернете, чтобы на вырученные средства одаривать свою любовницу дорогими подарками, сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона фунтов стерлингов, сообщает газета Times. "Интендант британской армии, укравший военное имущество на сумму почти 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы оплатить роскошные подарки и праздники для своей любовницы, был помещен в тюрьму", - пишет издание. Отмечается, что подсудимый, 45-летний Джед Шарлот, женатый отец троих детей, прослуживший в армии 17 лет, начал присваивать такие вещи, как принтеры и картриджи с каской для них, для продажи на платформе eBay после того, как рассказал своей любовнице, что он богат. Вырученные средства на сумму около 350 тысяч фунтов стерлингов шли на покупку подарков, таких как сумочки Louis Vuitton, швйцарские часы Tag Heuer и ручки Montblanc. Мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения.
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в мире, louis vuitton
В мире, Louis Vuitton
Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы

Times: британский солдат украл имущество на 350 тысяч фунтов ради любовницы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд Британии приговорил к трем годам заключения за мошенничество армейского интенданта, похищавшего офисное оборудование, которое позже продавал в интернете, чтобы на вырученные средства одаривать свою любовницу дорогими подарками, сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона фунтов стерлингов, сообщает газета Times.
"Интендант британской армии, укравший военное имущество на сумму почти 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы оплатить роскошные подарки и праздники для своей любовницы, был помещен в тюрьму", - пишет издание.
Отмечается, что подсудимый, 45-летний Джед Шарлот, женатый отец троих детей, прослуживший в армии 17 лет, начал присваивать такие вещи, как принтеры и картриджи с каской для них, для продажи на платформе eBay после того, как рассказал своей любовнице, что он богат. Вырученные средства на сумму около 350 тысяч фунтов стерлингов шли на покупку подарков, таких как сумочки Louis Vuitton, швйцарские часы Tag Heuer и ручки Montblanc.
Мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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