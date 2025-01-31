https://ria.ru/20250131/sud-1996512431.html

Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы

Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы - РИА Новости, 31.01.2025

Британский солдат украл имущество на почти 500 тысяч фунтов ради любовницы

Суд Британии приговорил к трем годам заключения за мошенничество армейского интенданта, похищавшего офисное оборудование, которое позже продавал в интернете,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T00:44:00+03:00

2025-01-31T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Суд Британии приговорил к трем годам заключения за мошенничество армейского интенданта, похищавшего офисное оборудование, которое позже продавал в интернете, чтобы на вырученные средства одаривать свою любовницу дорогими подарками, сумма нанесенного ущерба составила почти полмиллиона фунтов стерлингов, сообщает газета Times. "Интендант британской армии, укравший военное имущество на сумму почти 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы оплатить роскошные подарки и праздники для своей любовницы, был помещен в тюрьму", - пишет издание. Отмечается, что подсудимый, 45-летний Джед Шарлот, женатый отец троих детей, прослуживший в армии 17 лет, начал присваивать такие вещи, как принтеры и картриджи с каской для них, для продажи на платформе eBay после того, как рассказал своей любовнице, что он богат. Вырученные средства на сумму около 350 тысяч фунтов стерлингов шли на покупку подарков, таких как сумочки Louis Vuitton, швйцарские часы Tag Heuer и ручки Montblanc. Мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения.

https://rsport.ria.ru/20250130/omeki-1996495801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, louis vuitton