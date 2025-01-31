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"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:48 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/stolypin-1996735505.html
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"
Исторический сериал "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова стал лучшим телевизионным сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, объявила актриса Дарья... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:48:00+03:00
2025-01-31T23:48:00+03:00
культура
россия
дарья мороз
виктория исакова
мосфильм
золотой орел (премия)
новости культуры
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Исторический сериал "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова стал лучшим телевизионным сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, объявила актриса Дарья Мороз. ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Лучший телевизионный сериал - "Столыпин", - объявила Мороз на церемонии. За победу в этой номинации боролись также сериалы "Адмирал Кузнецов" и "Я не могу без тебя". Александр Устюгов, сыгравший главную роль в "Столыпине", также удостоился награды как лучший актер на телевидении. Лучшей актрисой телесериала стала Виктория Исакова за роль в телесериале "Я не могу без тебя". "У нас как семейный подряд получается, как здорово! Дело в том, что эту картину замечательную снимал мой супруг и папа Даши - Юрий Павлович Мороз… Так как сила, конечно же, в любви, я хочу сказать слова любви моей замечательной семье", - сказала Исакова, получая награду из рук Дарьи Мороз. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html
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россия, дарья мороз, виктория исакова, мосфильм, золотой орел (премия), новости культуры
Культура, Россия, Дарья Мороз, Виктория Исакова, Мосфильм, Золотой Орел (премия), Новости культуры
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"

"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремия "Золотой орел"
Премия Золотой орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премия "Золотой орел". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Исторический сериал "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова стал лучшим телевизионным сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, объявила актриса Дарья Мороз.
ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
ХХIII Торжественная церемония вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"
Вчера, 21:27
«
"Лучший телевизионный сериал - "Столыпин", - объявила Мороз на церемонии.
За победу в этой номинации боролись также сериалы "Адмирал Кузнецов" и "Я не могу без тебя".
Александр Устюгов, сыгравший главную роль в "Столыпине", также удостоился награды как лучший актер на телевидении. Лучшей актрисой телесериала стала Виктория Исакова за роль в телесериале "Я не могу без тебя". "У нас как семейный подряд получается, как здорово! Дело в том, что эту картину замечательную снимал мой супруг и папа Даши - Юрий Павлович Мороз… Так как сила, конечно же, в любви, я хочу сказать слова любви моей замечательной семье", - сказала Исакова, получая награду из рук Дарьи Мороз.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
ХХIII Торжественная церемония вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Воздух" Алексея Германа — младшего получил главный приз "Золотого орла"
Вчера, 22:02
 
КультураРоссияДарья МорозВиктория ИсаковаМосфильмЗолотой Орел (премия)Новости культуры
 
 
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