https://ria.ru/20250131/stolypin-1996735505.html

"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"

"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел" - РИА Новости, 31.01.2025

"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"

Исторический сериал "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова стал лучшим телевизионным сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, объявила актриса Дарья... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:48:00+03:00

2025-01-31T23:48:00+03:00

2025-01-31T23:48:00+03:00

культура

россия

дарья мороз

виктория исакова

мосфильм

золотой орел (премия)

новости культуры

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Исторический сериал "Столыпин" режиссера Алексея Андрианова стал лучшим телевизионным сериалом кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, объявила актриса Дарья Мороз. ХХIII торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". "Лучший телевизионный сериал - "Столыпин", - объявила Мороз на церемонии. За победу в этой номинации боролись также сериалы "Адмирал Кузнецов" и "Я не могу без тебя". Александр Устюгов, сыгравший главную роль в "Столыпине", также удостоился награды как лучший актер на телевидении. Лучшей актрисой телесериала стала Виктория Исакова за роль в телесериале "Я не могу без тебя". "У нас как семейный подряд получается, как здорово! Дело в том, что эту картину замечательную снимал мой супруг и папа Даши - Юрий Павлович Мороз… Так как сила, конечно же, в любви, я хочу сказать слова любви моей замечательной семье", - сказала Исакова, получая награду из рук Дарьи Мороз. Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дарья мороз, виктория исакова, мосфильм, золотой орел (премия), новости культуры