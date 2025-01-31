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В Башкирии задержали троих подростков, избивших сверстников - РИА Новости, 31.01.2025
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15:42 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/sterlitamak-1996654933.html
В Башкирии задержали троих подростков, избивших сверстников
В Башкирии задержали троих подростков, избивших сверстников - РИА Новости, 31.01.2025
В Башкирии задержали троих подростков, избивших сверстников
Правоохранители задержали в Стерлитамаке троих несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений избивали сверстников, сообщило СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:42:00+03:00
2025-01-31T15:42:00+03:00
происшествия
стерлитамак
россия
республика башкортостан
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УФА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали в Стерлитамаке троих несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений избивали сверстников, сообщило СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУСК России по Республике Башкортостан в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по сообщениям из социальных медиа о противоправных действиях группы подростков, предъявлены обвинения троим несовершеннолетним местным жителям. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в декабре 2024 года двое фигурантов дела избили 17-летнего подростка на улице вблизи торгового центра города Стерлитамака. Кроме того, они же 19 января во дворе дома по проспекту Ленина вместе с третьим сообщником нанесли телесные повреждения троим несовершеннолетним. "В настоящее время обвиняемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения по стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, уголовные дела соединены в одно производство. Кроме того, будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц подразделений систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
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происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии задержали троих подростков, избивших сверстников

В Стерлитамаке задержали троих подростков, избивших сверстников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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УФА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранители задержали в Стерлитамаке троих несовершеннолетних, которые из хулиганских побуждений избивали сверстников, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
"Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУСК России по Республике Башкортостан в рамках расследования двух уголовных дел, возбужденных по сообщениям из социальных медиа о противоправных действиях группы подростков, предъявлены обвинения троим несовершеннолетним местным жителям. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года двое фигурантов дела избили 17-летнего подростка на улице вблизи торгового центра города Стерлитамака. Кроме того, они же 19 января во дворе дома по проспекту Ленина вместе с третьим сообщником нанесли телесные повреждения троим несовершеннолетним.
"В настоящее время обвиняемые задержаны, с ними проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде заключения по стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, уголовные дела соединены в одно производство. Кроме того, будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц подразделений систем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
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