https://ria.ru/20250131/starmer-1996703917.html

Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок

Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок - РИА Новости, 31.01.2025

Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с автографом, следует из... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:47:00+03:00

2025-01-31T18:47:00+03:00

2025-01-31T18:47:00+03:00

в мире

великобритания

сша

кир стармер

дональд трамп

тейлор свифт (певица)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с автографом, следует из опубликованного министерского реестра пожертвований. Согласно британскому министерскому кодексу, правительственные чиновники обязаны декларировать подарки, стоимостью выше 140 фунтов стерлингов (около 174 долларов), и представительские расходы. При этом подарки они могут передать министерству или оставить у себя. Во втором случае необходимо оплатить разницу между стоимостью и 140 фунтами. Так, в реестре сказано, что 26 сентября Стармер получил от Трампа "две подписанные бейсбольные кепки", стоимость которых превышает лимит в 140 фунтов и которые хранятся в министерстве. Как пишет издание Telegraph со ссылкой на источник, в правительстве отрицают, что это было сделано в пику Трампу. При этом в августе премьер оплатил требуемую разницу за сувенирную продукцию американской поп-певицы Тейлор Свифт, подаренную лейблом Universal Music. Осенью на Стармера обрушился шквал критики из-за незадекларированных дорогостоящих подарков его жене Виктории. На фоне скандала британские СМИ писали, что премьеру дарили билеты на концерты Тейлор Свифт, билеты на скачки и расходы на прокат дизайнерской одежды для его супруги. Стармер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба. В начале октября премьер заявил, что компенсировал деньги за подарки на общую сумму шесть тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он сообщил о планах изменить принципы принятия донорских пожертвований. В ноябре был опубликован новый министерский кодекс, согласно которому в реестре будут публиковаться подарки за каждый месяц стоимостью выше 140 фунтов и оценочно указываться стоимость представительских расходов. Кроме того, с тех пор независимый советник премьера может начать расследование по подозрению в нарушении кодекса без одобрения премьер-министра.

https://ria.ru/20250119/kerten-1994432333.html

https://ria.ru/20250118/otnosheniya-1994336434.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, тейлор свифт (певица)