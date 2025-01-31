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Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок - РИА Новости, 31.01.2025
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18:47 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/starmer-1996703917.html
Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок
Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок - РИА Новости, 31.01.2025
Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с автографом, следует из... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:47:00+03:00
2025-01-31T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с автографом, следует из опубликованного министерского реестра пожертвований. Согласно британскому министерскому кодексу, правительственные чиновники обязаны декларировать подарки, стоимостью выше 140 фунтов стерлингов (около 174 долларов), и представительские расходы. При этом подарки они могут передать министерству или оставить у себя. Во втором случае необходимо оплатить разницу между стоимостью и 140 фунтами. Так, в реестре сказано, что 26 сентября Стармер получил от Трампа "две подписанные бейсбольные кепки", стоимость которых превышает лимит в 140 фунтов и которые хранятся в министерстве. Как пишет издание Telegraph со ссылкой на источник, в правительстве отрицают, что это было сделано в пику Трампу. При этом в августе премьер оплатил требуемую разницу за сувенирную продукцию американской поп-певицы Тейлор Свифт, подаренную лейблом Universal Music. Осенью на Стармера обрушился шквал критики из-за незадекларированных дорогостоящих подарков его жене Виктории. На фоне скандала британские СМИ писали, что премьеру дарили билеты на концерты Тейлор Свифт, билеты на скачки и расходы на прокат дизайнерской одежды для его супруги. Стармер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба. В начале октября премьер заявил, что компенсировал деньги за подарки на общую сумму шесть тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он сообщил о планах изменить принципы принятия донорских пожертвований. В ноябре был опубликован новый министерский кодекс, согласно которому в реестре будут публиковаться подарки за каждый месяц стоимостью выше 140 фунтов и оценочно указываться стоимость представительских расходов. Кроме того, с тех пор независимый советник премьера может начать расследование по подозрению в нарушении кодекса без одобрения премьер-министра.
https://ria.ru/20250119/kerten-1994432333.html
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в мире, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, тейлор свифт (певица)
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Тейлор Свифт (певица)
Стармер не захотел оставить себе подаренный Трампом подарок

Премьер Британии Стармер отказался оставить себе подаренные Трампом бейсболки

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не захотел оставить себе подаренные президентом США Дональдом Трампом две бейсболки с автографом, следует из опубликованного министерского реестра пожертвований.
Согласно британскому министерскому кодексу, правительственные чиновники обязаны декларировать подарки, стоимостью выше 140 фунтов стерлингов (около 174 долларов), и представительские расходы. При этом подарки они могут передать министерству или оставить у себя. Во втором случае необходимо оплатить разницу между стоимостью и 140 фунтами.
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Так, в реестре сказано, что 26 сентября Стармер получил от Трампа "две подписанные бейсбольные кепки", стоимость которых превышает лимит в 140 фунтов и которые хранятся в министерстве.
Как пишет издание Telegraph со ссылкой на источник, в правительстве отрицают, что это было сделано в пику Трампу.
При этом в августе премьер оплатил требуемую разницу за сувенирную продукцию американской поп-певицы Тейлор Свифт, подаренную лейблом Universal Music.
Осенью на Стармера обрушился шквал критики из-за незадекларированных дорогостоящих подарков его жене Виктории. На фоне скандала британские СМИ писали, что премьеру дарили билеты на концерты Тейлор Свифт, билеты на скачки и расходы на прокат дизайнерской одежды для его супруги. Стармер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба.
В начале октября премьер заявил, что компенсировал деньги за подарки на общую сумму шесть тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он сообщил о планах изменить принципы принятия донорских пожертвований. В ноябре был опубликован новый министерский кодекс, согласно которому в реестре будут публиковаться подарки за каждый месяц стоимостью выше 140 фунтов и оценочно указываться стоимость представительских расходов. Кроме того, с тех пор независимый советник премьера может начать расследование по подозрению в нарушении кодекса без одобрения премьер-министра.
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