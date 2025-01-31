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На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая - РИА Новости, 31.01.2025
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18:25 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ssha-1996699928.html
На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая
На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая - РИА Новости, 31.01.2025
На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая
Два гражданина Китая были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, сообщило РИА Новости посольство страны в США. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:25:00+03:00
2025-01-31T18:25:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
рональд рейган
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Два гражданина Китая были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, сообщило РИА Новости посольство страны в США. "По предварительной информации, двое граждан Китая, к несчастью, были среди 67 жертв авиакатастрофы", - сообщили в дипмиссии. Посольство выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что запросило подтверждение информации у американской стороны. В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
https://ria.ru/20250131/ssha-1996690116.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, рональд рейган, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Рональд Рейган, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая

На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были два гражданина КНР

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Два гражданина Китая были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, сообщило РИА Новости посольство страны в США.
"По предварительной информации, двое граждан Китая, к несчастью, были среди 67 жертв авиакатастрофы", - сообщили в дипмиссии.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
NBC раскрыл новые подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
Вчера, 17:40
Посольство выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что запросило подтверждение информации у американской стороны.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с самолетом в США, управляла женщина
Вчера, 15:22
 
В миреКитайСШАДональд ТрампРональд РейганAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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