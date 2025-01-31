На борту потерпевшего крушение в США самолета были два гражданина Китая
На борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета были два гражданина КНР
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Два гражданина Китая были на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, сообщило РИА Новости посольство страны в США.
"По предварительной информации, двое граждан Китая, к несчастью, были среди 67 жертв авиакатастрофы", - сообщили в дипмиссии.
Посольство выразило соболезнования семьям погибших и сообщило, что запросило подтверждение информации у американской стороны.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.