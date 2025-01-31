NBC раскрыл новые подробности авиакатастрофы в небе над Вашингтоном
NBC: один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США ушел со смены пораньше
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана в день авиакатастрофы позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
"Руководитель управления воздушным движения на вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана позволил диспетчеру уйти со смены раньше времени", - говорится в публикации.
Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.