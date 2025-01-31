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WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска - РИА Новости, 31.01.2025
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16:25 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/ssha-1996667477.html
WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска
WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска - РИА Новости, 31.01.2025
WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска
Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Илона Маска, который является главой нового... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:25:00+03:00
2025-01-31T16:25:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
скотт бессент
министерство финансов сша
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Илона Маска, который является главой нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Высокопоставленный сотрудник министерства финансов покидает свой пост после конфликта с союзниками миллиардера Илона Маска", - говорится в публикации. По данным издания, у Лебрика возникли разногласия с доверенными лицами Маска по поводу доступа к платежной системе. Лебрик был назначен президентом США Дональдом Трампом и. о. министра финансов, но перестал занимать эту должность после того, как главой министерства был назначен Скотт Бессент.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Министерство финансов США
WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска

WP: чиновник Минфина США Лебрик покидает пост после конфликта с союзниками Маска

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Илона Маска, который является главой нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный сотрудник министерства финансов покидает свой пост после конфликта с союзниками миллиардера Илона Маска", - говорится в публикации.
По данным издания, у Лебрика возникли разногласия с доверенными лицами Маска по поводу доступа к платежной системе.
Лебрик был назначен президентом США Дональдом Трампом и. о. министра финансов, но перестал занимать эту должность после того, как главой министерства был назначен Скотт Бессент.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
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