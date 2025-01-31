https://ria.ru/20250131/ssha-1996667477.html

WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска

WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска - РИА Новости, 31.01.2025

WP: чиновник Минфина США покидает пост после конфликта с союзниками Маска

Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Илона Маска, который является главой нового... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:25:00+03:00

2025-01-31T16:25:00+03:00

2025-01-31T16:25:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

скотт бессент

министерство финансов сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Илона Маска, который является главой нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Высокопоставленный сотрудник министерства финансов покидает свой пост после конфликта с союзниками миллиардера Илона Маска", - говорится в публикации. По данным издания, у Лебрика возникли разногласия с доверенными лицами Маска по поводу доступа к платежной системе. Лебрик был назначен президентом США Дональдом Трампом и. о. министра финансов, но перестал занимать эту должность после того, как главой министерства был назначен Скотт Бессент.

https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, скотт бессент, министерство финансов сша