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Песков рассказал о переговорах с США по доставке тел погибших россиян

Песков рассказал о переговорах с США по доставке тел погибших россиян - РИА Новости, 31.01.2025

Песков рассказал о переговорах с США по доставке тел погибших россиян

Российские дипломаты обговаривают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой тел россиян, погибших в авиакатастрофе в США, сообщил... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:48:00+03:00

2025-01-31T12:48:00+03:00

2025-01-31T12:53:00+03:00

в мире

сша

россия

дмитрий песков

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские дипломаты обговаривают с американской стороной все формальности, связанные с доставкой тел россиян, погибших в авиакатастрофе в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, действительно, произошла трагедия. Есть граждане России. И здесь наши дипломаты обговаривают все формальности, связанные с доставкой тел и так далее", - сказал Песков журналистам. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа. При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: президент выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину. Контактов между лидерами РФ и США по вопросу ЧП не было, утверждал Трамп.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996479292.html

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в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном