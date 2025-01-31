https://ria.ru/20250131/ssha-1996591750.html

США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России

США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России - РИА Новости, 31.01.2025

США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России

Последние шаги Вашингтона в сфере противоракетной обороны Москва рассматривает как подтверждение нацеленности Штатов на превращение космоса в арену вооруженного РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:36:00+03:00

2025-01-31T12:36:00+03:00

2025-01-31T12:51:00+03:00

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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Последние шаги Вашингтона в сфере противоракетной обороны Москва рассматривает как подтверждение нацеленности Штатов на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного арсенала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе и разработка и развертывание систем перехвата космического базирования... Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния", - заявила Захарова на брифинге в пятницу, комментируя недавние решения Вашингтона в сфере противоракетной обороны.Она уточнила, что речь идет о недавнем поручении президента США Дональда Трампа об интенсификации национального противоракетного проекта и его расширении до масштабов, сопоставимых со "звездными войнами" 40-го американского президента Рональда Рейгана. Эта мера, добавила Захарова, стала "первой ласточкой" среди решений Белого дома о развитии и наращивании глубоко дестабилизирующих военно-технических программ.Захарова заключила, что такие решения Штатов не будут способствовать снижению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.Как писала газета Financial Times, инициированный президентом США Дональдом Трампом проект системы ПРО "Железный купол" предусматривает перехват ядерных ракет с помощью сети спутников.

https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html

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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, дональд трамп, москва, рональд рейган