Рейтинг@Mail.ru
США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 31.01.2025 (обновлено: 12:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ssha-1996591750.html
США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России
США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России - РИА Новости, 31.01.2025
США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России
Последние шаги Вашингтона в сфере противоракетной обороны Москва рассматривает как подтверждение нацеленности Штатов на превращение космоса в арену вооруженного РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:36:00+03:00
2025-01-31T12:51:00+03:00
сша
россия
в мире
вашингтон (штат)
мария захарова
дональд трамп
москва
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg
САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Последние шаги Вашингтона в сфере противоракетной обороны Москва рассматривает как подтверждение нацеленности Штатов на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного арсенала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе и разработка и развертывание систем перехвата космического базирования... Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния", - заявила Захарова на брифинге в пятницу, комментируя недавние решения Вашингтона в сфере противоракетной обороны.Она уточнила, что речь идет о недавнем поручении президента США Дональда Трампа об интенсификации национального противоракетного проекта и его расширении до масштабов, сопоставимых со "звездными войнами" 40-го американского президента Рональда Рейгана. Эта мера, добавила Захарова, стала "первой ласточкой" среди решений Белого дома о развитии и наращивании глубоко дестабилизирующих военно-технических программ.Захарова заключила, что такие решения Штатов не будут способствовать снижению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.Как писала газета Financial Times, инициированный президентом США Дональдом Трампом проект системы ПРО "Железный купол" предусматривает перехват ядерных ракет с помощью сети спутников.
https://ria.ru/20250130/doktorou-1996483599.html
https://ria.ru/20250130/rs-1996298496.html
сша
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, вашингтон (штат), мария захарова, дональд трамп, москва, рональд рейган
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Дональд Трамп, Москва, Рональд Рейган
США не будут способствовать снижению напряженности, уверены в МИД России

США не будут способствовать снижению напряженности в отношениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Последние шаги Вашингтона в сфере противоракетной обороны Москва рассматривает как подтверждение нацеленности Штатов на превращение космоса в арену вооруженного противостояния, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Прямо предусматривается существенное укрепление американского ядерного арсенала, средств для ведения боевых операций в космосе, в том числе и разработка и развертывание систем перехвата космического базирования... Мы рассматриваем это как очередное подтверждение нацеленности США на превращение космоса в арену вооруженного противостояния", - заявила Захарова на брифинге в пятницу, комментируя недавние решения Вашингтона в сфере противоракетной обороны.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Нравится вам или нет". На Западе раскрыли, что общего между Россией и США
30 января, 19:56
Она уточнила, что речь идет о недавнем поручении президента США Дональда Трампа об интенсификации национального противоракетного проекта и его расширении до масштабов, сопоставимых со "звездными войнами" 40-го американского президента Рональда Рейгана. Эта мера, добавила Захарова, стала "первой ласточкой" среди решений Белого дома о развитии и наращивании глубоко дестабилизирующих военно-технических программ.
Захарова заключила, что такие решения Штатов не будут способствовать снижению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Трамп 28 января поручил министру обороны США в течение 60 дней представить проект системы ПРО "Железный купол". Архитектура будет включать среди прочего планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, ускорению развертывания гиперзвуковых и баллистических космических датчиков слежения, разработке и развертыванию перехватчиков космического базирования, способных к перехвату на этапе разгона, сказано в документе.
Как писала газета Financial Times, инициированный президентом США Дональдом Трампом проект системы ПРО "Железный купол" предусматривает перехват ядерных ракет с помощью сети спутников.
Кадр видео удара по оборонному предприятию Южмаш в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Полностью разрушит". В США пришли к неожиданному выводу о России
30 января, 11:37
 
СШАРоссияВ миреВашингтон (штат)Мария ЗахароваДональд ТрампМоскваРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала