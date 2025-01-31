https://ria.ru/20250131/ssha-1996586250.html

Министр транспорта США прокомментировал авиакатастрофу в Вашингтоне

Министр транспорта США прокомментировал авиакатастрофу в Вашингтоне - РИА Новости, 31.01.2025

Министр транспорта США прокомментировал авиакатастрофу в Вашингтоне

Новый министр транспорта США Шон Даффи заявил, что не ожидал начать службу на новом посту с такой трагедии, как авиакатастрофа над Вашингтоном, и сообщил, что... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:17:00+03:00

2025-01-31T12:17:00+03:00

2025-01-31T12:17:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

faa

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новый министр транспорта США Шон Даффи заявил, что не ожидал начать службу на новом посту с такой трагедии, как авиакатастрофа над Вашингтоном, и сообщил, что разрабатывает план по "исправлению ситуации" в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). Накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий FAA немедленно провести проверку авиационной безопасности в Штатах. "Это не то, чего я ожидал от своего первого рабочего дня, но верю, что Бог ставит нас именно туда, где нам должно находиться.... Сейчас я разрабатываю первоначальный план по исправлению ситуации с Федеральным управлением гражданской авиации. Надеюсь опубликовать его в самом скором времени", - написал министр транспорта США на своей странице в соцсети X. Даффи также рассказал, что встретился с некоторыми семьями, потерявшими в авиакатастрофе своих близких. В ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. На борту самолета было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три члена экипажа. Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

https://rsport.ria.ru/20250131/kirsanov-1996511616.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, faa, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном