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"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США - РИА Новости, 31.01.2025
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США
Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T09:21:00+03:00
2025-01-31T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press."Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — говорится в материале.Отмечается, что очевидцы заметили дрейфующее судно с названием Linda T. в водах залива Сэнди-Хук с незначительными повреждениями на левом борту и оборванным причальным концом.Служба национальных парков США и Береговая охрана начали расследование этого происшествия.
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в мире, сша, нью-джерси, происшествия
В мире, США, Нью-Джерси, Происшествия
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США
APP: корабль-призрак без людей на борту сел на мель у берегов Нью-Джерси