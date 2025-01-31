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"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США - РИА Новости, 31.01.2025
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09:21 31.01.2025 (обновлено: 12:37 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ssha-1996538169.html
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США - РИА Новости, 31.01.2025
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США
Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press. РИА Новости, 31.01.2025
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в мире
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происшествия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press."Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — говорится в материале.Отмечается, что очевидцы заметили дрейфующее судно с названием Linda T. в водах залива Сэнди-Хук с незначительными повреждениями на левом борту и оборванным причальным концом.Служба национальных парков США и Береговая охрана начали расследование этого происшествия.
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в мире, сша, нью-джерси, происшествия
В мире, США, Нью-Джерси, Происшествия
"Без людей". СМИ сообщили о жуткой находке у берегов США

APP: корабль-призрак без людей на борту сел на мель у берегов Нью-Джерси

© Фото : Rick RoyleЛодка Linda T. недалеко от парка Хартшорн Вудс в американском штате Нью-Джерси
Лодка Linda T. недалеко от парка Хартшорн Вудс в американском штате Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : Rick Royle
Лодка Linda T. недалеко от парка Хартшорн Вудс в американском штате Нью-Джерси
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Яхта-призрак без людей на борту села на мель в американском штате Нью-Джерси, сообщает Asbury Park Press.
«
"Согласно данным федеральных органов, десятиметровая яхта без людей на борту села на мель недалеко от устья реки Шрусбери у южной части национальной зоны отдыха Гейтуэй", — говорится в материале.
Отмечается, что очевидцы заметили дрейфующее судно с названием Linda T. в водах залива Сэнди-Хук с незначительными повреждениями на левом борту и оборванным причальным концом.
Служба национальных парков США и Береговая охрана начали расследование этого происшествия.
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