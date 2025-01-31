https://ria.ru/20250131/ssha-1996525201.html

Рубио объяснил, почему США должны контролировать Гренландию

Рубио объяснил, почему США должны контролировать Гренландию - РИА Новости, 31.01.2025

Рубио объяснил, почему США должны контролировать Гренландию

Государственный секретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию, так как опасаются, что Китай попытается... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T06:46:00+03:00

2025-01-31T06:46:00+03:00

2025-01-31T06:46:00+03:00

в мире

гренландия

сша

китай

марко рубио

дональд трамп

мегин келли

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864328074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_099f8fa288827cf2827d18b646f5b7af.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию, так как опасаются, что Китай попытается захватить эту территорию, стремясь стать арктической державой. "Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", – заявил Рубио на шоу журналистки Мегин Келли. Рубио отметил, что это совершенно неприемлемо для национальной безопасности Соединенных Штатов. Если допустить такой вариант развития событий, то в случае конфликта Китай мог бы направить свои военные корабли в Гренландию и действовать оттуда. Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до инаугурации, заявил, что Гренландия, самый большой в мире остров, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Тогда еще избранный президент США подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России, а также отказывался исключить применение военной силы для установления контроля над островом. Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996517108.html

https://ria.ru/20250124/rubio-1995387708.html

гренландия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гренландия, сша, китай, марко рубио, дональд трамп, мегин келли