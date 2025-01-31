Рубио объяснил, почему США должны контролировать Гренландию
Рубио: Гренландия нужна США, чтобы противостоять китайской угрозе
© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио высказал мнение, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию, так как опасаются, что Китай попытается захватить эту территорию, стремясь стать арктической державой.
"Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", – заявил Рубио на шоу журналистки Мегин Келли.
Рубио отметил, что это совершенно неприемлемо для национальной безопасности Соединенных Штатов. Если допустить такой вариант развития событий, то в случае конфликта Китай мог бы направить свои военные корабли в Гренландию и действовать оттуда.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до инаугурации, заявил, что Гренландия, самый большой в мире остров, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Тогда еще избранный президент США подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России, а также отказывался исключить применение военной силы для установления контроля над островом.
Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио
24 января, 18:48