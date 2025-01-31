https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html

СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета - РИА Новости, 31.01.2025

СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T03:20:00+03:00

2025-01-31T03:20:00+03:00

2025-01-31T03:24:00+03:00

сша

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленный источник.По словам собеседника телеканала, оба "черных ящика" отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием резонансной авиакатастрофы.Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://ria.ru/20250131/reysy-1996514374.html

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сша, в мире, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном