СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета
ABC: оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета обнаружены
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника телеканала, оба "черных ящика" отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием резонансной авиакатастрофы.
Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.
Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.