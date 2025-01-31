Рейтинг@Mail.ru
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 31.01.2025 (обновлено: 03:24 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/ssha-1996517873.html
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета - РИА Новости, 31.01.2025
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета
Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:20:00+03:00
2025-01-31T03:24:00+03:00
сша
в мире
american airlines
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996419991_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_04c16a1fb55cd05f39c785c1f6655257.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленный источник.По словам собеседника телеканала, оба "черных ящика" отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием резонансной авиакатастрофы.Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://ria.ru/20250131/reysy-1996514374.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996419991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17ea02505db07ea708768cbca1976a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, american airlines, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
США, В мире, American Airlines, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
СМИ: найдены оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета

ABC: оба бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне самолета обнаружены

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Оба бортовых самописца – речевой и параметрический – пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона, обнаружены, сообщает телеканал ABC со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника телеканала, оба "черных ящика" отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте, занимающегося расследованием резонансной авиакатастрофы.
Национальный совет США по безопасности на транспорте, ведущий расследование, рассчитывает подготовить предварительный отчет в течение 30 дней. Эксперты отмечают, что экипажи как пассажирского самолета, так и военного вертолета были опытными в навигации в сложном воздушном пространстве. Глава профсоюза авиадиспетчеров ранее заявил, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.
Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Конгресс США в 2024 году одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона
01:15
 
СШАВ миреAmerican AirlinesСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала