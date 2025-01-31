https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html

Штаты попали в российско-китайскую засаду

Штаты попали в российско-китайскую засаду - РИА Новости, 31.01.2025

Штаты попали в российско-китайскую засаду

Под свой Новый год китайские разработчики искусственного интеллекта (ИИ) решили удивить мир высокотехнологичными продуктами, такими как нейросети DeepSeek-V3 и... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:07:00+03:00

в мире

китай

сша

россия

технологии

искусственный интеллект (ии)

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996403046_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_00857d04330944c2bad054d4c8a8f81b.jpg

Под свой Новый год китайские разработчики искусственного интеллекта (ИИ) решили удивить мир высокотехнологичными продуктами, такими как нейросети DeepSeek-V3 и затем Qwen2.5-Max. Обе бесплатны для установки, превосходят продукцию американской OpenAI по всем параметрам и совместимы с ней, то есть элементарно отнимают бизнес. Они имеют открытый исходный код, что демократизирует всю систему — в отличие от американского подхода как гонки вооружений с нулевой суммой. Причем по срокам разработки, размерам персонала и расходам китайские разработчики опережают американских на порядки.Лидерство Китая по большинству направлений ИИ, о котором только подозревали, вышло наружу. Весь технологичный мир бурлит. Что это? Обошли конкурента, который еще байденовским законом о чипах и науке 2022 года фактически объявил войну Пекину на фронте микропроцессоров? Или это нечто большее, чем соревнование двух систем?Первая аналогия, которая приходит на ум, — это советский "Спутник", который потряс Америку и заставил американцев в корне переоценить ситуацию в "мирном" сосуществовании/конкуренции с СССР. Оценки перспектив самопоражения Советского Союза были даны в знаменитой "длинной телеграмме" Джорджа Кеннана 1946 года. Американцам пришлось закатать рукава и прибавить темпы в гонке космических технологий, а заодно и стратегических вооружений. Глубокий и длительный кризис 70-х, который пришелся на президентство Никсона, вынудил пойти на разрядку, включая Хельсинкский процесс, что убаюкало советское руководство. Одновременно Вашингтон разыграл "треугольную" дипломатию, установив отношения с Пекином (вершина дипломатии Киссинджера!). Дальше все до боли понятно: отказ Москвы от любых реформ и скольжение СССР вниз по наклонной плоскости.Что теперь с китайской политикой администрации Трампа? Повторение пройденного с СССР и разрядка с Пекином, о которой поговаривают американские эксперты-международники, на период своей явно назревшей перестройки с куда менее предсказуемым исходом? Пройдет ли это с прагматичными китайцами, которые не перестают изучать опыт краха Советского Союза? Или разыграть "треугольную" партию с Москвой против Пекина? Но на волне украинского конфликта стратегические "отношения без границ" между Москвой и Пекином получили столь мощный долговременный импульс, что его будет трудно демонтировать — недавний телефонный разговор двух лидеров под камеры посылает именно такой сигнал.Вопрос о том, что история повторяется, скорее риторический. Правильнее будет то, что нельзя войти дважды в один и тот же поток. Всегда другие обстоятельства, другой контекст, который и определяет все. Может, будет вернее сказать, что износилась вся старая геополитика. И когда Трамп называет вещи своими именами, провозглашая "мир через силу" (вместо эвфемизма демократов о невнятном "порядке, основанном на правилах"), то это звучит крайне неубедительно для самих американцев и внешнего мира в контексте проигрываемого конфликта на Украине. Более того, получается, что все сошлось на этом конфликте и что его исход и формат урегулирования определят долгосрочные перспективы глобальной политики и того, что принято называть стратегической стабильностью, которая может поменять свою природу и стать как минимум трехсторонней.Однако остается проблема соревнования двух систем, которая имеет вполне внятное культурно-цивилизационное измерение. "Революция здравого смысла" Трампа — это естественный возврат к консервативным ценностям, но экономика и общество настолько разрушены попыткой установления в США ультралиберальной (или либертарианской) тирании с опорой на маргинальные слои населения, что приходить в себя и, соответственно, в конкурентную форму Америке придется болезненно и долго. Инфляционная "байденомика", как отмечают экономисты, подрывает саму возможность воссоздания реальной экономики в тени сохраняющейся гегемонии финансового сектора, то есть или одно, или другое.Тут уместно привести мнение британского философа Джона Грея (из его недавней книги "Новые левиафаны: мысли после либерализма") об истоках и природе кризиса либерализма, доведенного при демократах до абсурда. Он пишет: "В соревновании с Китаем западный капитализм запрограммирован проиграть. Только если китайское руководство допустит крупную ошибку, Запад может надеяться одержать верх. Если работает эволюционный процесс, то нет оснований считать, что он отдает предпочтение Западу. Эволюция — это естественный отбор среди произвольных мутаций. Верх одержат те режимы, которые наилучшим образом адаптируются к произвольному ходу истории. Не самые производительные общества, а те, что наилучшим образом будут использовать возможности, предоставленные им случаем, будут в наилучшей форме". И наконец: "Системы, в которых рыночные силы направляются государством, имеют врожденное преимущество перед теми, где правительство захвачено властью корпораций".Другое преимущество Китая — система образования, которая в свое время была главным советским вызовом Америке. Похоже, что история повторяется: Пекин на системной основе изучает и опыт разложения советской системы образования. Илон Маск как-то заметил, что его инженеры учатся по советским учебникам физики.Сюда следует добавить мотивацию, наиболее сильно проявившую себя в идеологической конфронтации, но имевшую патриотическую подоплеку, которая явно заявляет о себе в Китае перед лицом американского давления. То же важно на уровне разведок и вооруженных сил — иначе не объяснить феноменальные провалы американцев на этих направлениях. Угрозы и давление, как и сейчас с Россией, дают прямо противоположный, мотивирующий эффект.Восстанавливать патриотические настроения, сильно потрепанные воук-культурой, будет непросто. И тут как раз ставка делалась на достижение технологического превосходства, прежде всего в сфере ИИ. Но не поступит ли "тройка" IT-гигантов, которая наскоро сорганизовалась в рамках трамповского 500-миллиардного "Старгейта", так же, как оборонные подрядчики поступили с разработкой, мягко говоря, несовершенного F-35, на который ушло полтора годовых оборонных бюджета? Только в этот раз может возобладать искушение бросить деньги на фондовые рынки и "крутить" их там сколько душе угодно.Но тогда все это имеет отношение к миру в целом и к нам, в России, какими мы будем и каким будет мир, в котором мы живем. В том числе и к украинскому урегулированию, подходы новой администрации к которому, судя по утечкам в СМИ, явно запросные, не учитывающие никаких реалий и указывающие на тупое стремление выиграть мир, проиграв войну. Происходящее, включая предновогоднюю ИИ-засаду, устроенную Пекином американцам, естественно, имеет прямое отношение и к ожидаемой встрече лидеров России и США: из новой геополитической "песни" слово не выкинешь.

https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html

https://ria.ru/20250129/chipy-1996219979.html

https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html

https://ria.ru/20250116/bayden-1993940298.html

https://ria.ru/20250128/deepseek-1995900157.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

в мире, китай, сша, россия, технологии, искусственный интеллект (ии), аналитика