https://ria.ru/20250131/ssha-1995928937.html

"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США

"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США - РИА Новости, 31.01.2025

"Сносит фундамент". Первые решения Трампа могут уничтожить США

Начал свой второй президентский срок с угроз нелегальным мигрантам, идеологам "разнообразия" и международному сообществу — Дональд Трамп остается верен себе. Он РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:00:00+03:00

2025-01-31T08:08:00+03:00

в мире

дональд трамп

барак обама

владимир васильев

c-130 hercules

инаугурация трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439853_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_30745343c86163f8232af639ce03dc6d.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Начал свой второй президентский срок с угроз нелегальным мигрантам, идеологам "разнообразия" и международному сообществу — Дональд Трамп остается верен себе. Он запустил "консервативную революцию", предупреждают эксперты. Через что предстоит пройти США — в материале РИА Новости.Другая АмерикаОдним из первых указов Трамп ввел режим ЧС на границе с Мексикой. Это позволяет отправить армию на борьбу с нелегальными мигрантами. Журналисты тут же подсчитали, что депортация 80 человек из Техаса, например, в Гватемалу на военном самолете Lockheed C-130 обойдется бюджету в 850 тысяч долларов — в несколько раз дороже, чем гражданский рейс.Колумбия отказалась принимать депортированных. Трамп пригрозил, что повысит пошлины на импорт до 50%, запретит колумбийским чиновникам, их семьям и всем сторонникам правящего режима посещать США, введет финансовые санкции, а также усилит всевозможные проверки для приезжающих и грузов. Ультиматум подействовал: в Боготе согласились заняться выдворенными согражданами.В то же время новый-старый президент ничего не сделал для снижения инфляции, хотя это был один из основных пунктов его предвыборной программы. Наоборот, он отменил указ Джо Байдена, ограничивавший наценку на жизненно важные лекарства. К тому же калифорнийские фермеры пожаловались, что из-за антимигрантских рейдов их работники боятся выходить из дома. В результате продукты подорожают, так как повысится их себестоимость.Также Трамп взялся за географию. В частности, переименовал Мексиканский залив в Американский, объяснив это тем, что внутреннее море играет важную роль в экономике и истории страны. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую.Кроме того, Трамп распорядился вернуть самому высокому пику субконтинента имя президента США Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901-м. Раньше гора называлась Денали — на языке местных индейцев это значит "Великий". Затем — Мак-Кинли, а в 2015-м Барак Обама пошел навстречу общественным активистам и присвоил ей исконное наименование. Трамп считает, что этим он оскорбил погибшего главу государства.Не обошлось и без всеамериканского скандала. Трамп попытался отменить предоставление гражданства по праву рождения в стране. Старшему окружному судье Джону Кофинуру потребовалось всего 25 минут, чтобы заблокировать президентский указ. "Я работаю судьей более четырех десятилетий и не могу припомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы так же ясен, как этот. Это вопиюще неконституционный указ", — объяснил он.Слабые звеньяСреди госслужащих — масштабные чистки. Работы лишились сотни чиновников — от утвержденных сенатом инспекторов до рядовых сотрудников. Трамп убежден: госаппарат не только неэффективен, но и враждебен ему и его реформам.Так, Белый дом уволил 15 независимых генеральных инспекторов, которые следили за соблюдением законодательства в министерствах и ведомствах, в том числе в Пентагоне, сообщает The Washington Post. Чистка не коснулась только министерств внутренней безопасности и юстиции. В газете считают, что президент стремится не сократить бюрократический аппарат, как он обещал в ходе предвыборной кампании, а поставить на освободившиеся места лояльных себе людей.Причем увольняли по сомнительной с точки зрения закона процедуре. Как отмечает The Washington Post, конгресс должен был получить уведомления за 30 дней до отставки. К тому же заменить инспектора можно лишь на человека, утвержденного сенатом или уже занимавшего похожую должность. На этот изъян Трампу указали депутаты из Демократической партии и некоторые республиканцы.Тех, кто в госаппарате занимался так называемыми программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), пока отправили в отпуск. Все соответствующие структуры закроются в течение двух месяцев. Трамп считает своим долгом положить конец этим "опасным, унизительным и безнравственным" программам, которые нарушают основополагающие законы о гражданских правах, защищающих от дискриминации.Новый госсекретарь Марко Рубио первым делом приостановил финансирование иностранной помощи на 90 дней. Исключение сделали только для Израиля и Египта, передает Politico. По информации ABC News, это связано с реорганизацией дипломатического ведомства. Многие карьерные дипломаты, занимавшие руководящие посты, уже уволились.По домам разошлись и сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) — порядка 160 человек, по сведениям АР. Это кадры ЦРУ, АНБ, Госдепа и Пентагона, которым поручили заниматься разными глобальными проблемами — от потепления до борьбы с терроризмом. Они остаются на связи с начальством и ждут решения своей судьбы.Все впередиВо внешней политике тоже все пришло в движение. Трамп высказал претензии на Гренландию и Панамский канал. Посоветовал Канаде перейти под власть Вашингтона. Выразил готовность как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить российско-украинский конфликт. Правда, Москва до сих пор никаких предложений не получила.Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын поясняет в беседе с РИА Новости: Трампу понадобится несколько месяцев для окончательного формирования госаппарата, чтобы взяться за реформы по-настоящему. А пока он просто делает громкие заявления, поддерживая избирателей в тонусе."Инцидент с Колумбией — отдельный эпизод, тактическое решение Вашингтона. Массовые увольнения госслужащих тоже не новость для США. Многие там — политические назначенцы, поэтому, когда в Белом доме демократа сменяет республиканец или наоборот, они следуют за своим шефом. Переходят в бизнес, аналитические центры и другие места. Это называется "политикой вращающихся дверей". Так происходит ротация правящей элиты. Но, конечно, если переусердствовать, можно снести все основание госуправления", — подчеркивает эксперт.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев видит в действиях Трампа "консервативную революцию". "Он из тех политиков, которые выполняют обещания. Ему безразлично, удастся ли реализовать указы. Совершенно очевидно, что Трамп нацелен на быстрые результаты. Он хочет показать: США проснулись после периода правления "сонного Джо". Запущенная им консервативная революция столкнется со множеством сложностей, но новые власти не откажутся от борьбы с трансгендерной повесткой, абортами и тому подобным", — полагает политолог.Как затормозить инфляцию, Трамп еще не решил, добавляет Васильев. Перед выборами он обещал повысить пошлины на иностранные товары, однако экономисты отговаривают его от этого, указывая на риск скачка цен.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1994973307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, барак обама, владимир васильев, c-130 hercules, инаугурация трампа — 2025