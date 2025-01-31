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Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521635.html
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 31.01.2025
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской пехоты... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:18:00+03:00
2025-01-31T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 31 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской пехоты на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт временной дислокации ВСУ. Противник засел в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах", - сообщили в оборонном ведомстве. На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы противника на левый берег и уничтожая его на правобережье Днепра. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно уничтожают подразделения врага, накапливающиеся для последующих попыток переправы, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу в ходе контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521510.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Мста-Б" уничтожил скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 31 янв - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" артиллеристов-десантников российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт временной дислокации украинской пехоты на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт временной дислокации ВСУ. Противник засел в подвалах полуразрушенных строений, чтобы под покровом темноты предпринять попытку переправы. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив его и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах", - сообщили в оборонном ведомстве.
На каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток переправы противника на левый берег и уничтожая его на правобережье Днепра. Большую роль в этом играют воины гвардейского артиллерийского полка гвардейского соединения ВДВ, которые своим огнем постоянно уничтожают подразделения врага, накапливающиеся для последующих попыток переправы, пресекая их и выбивая артиллерию противника на правом берегу в ходе контрбатарейной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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