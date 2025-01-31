https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521510.html

Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.01.2025

Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:15:00+03:00

2025-01-31T05:15:00+03:00

2025-01-31T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521121.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм