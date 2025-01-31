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Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521510.html
Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.01.2025
Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:15:00+03:00
2025-01-31T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в Минобороны.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Пилоты Ми-28НМ сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в курском приграничье, тем самым сорвав ротацию противника, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, заключили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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