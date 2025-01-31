https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521121.html

Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой

Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой - РИА Новости, 31.01.2025

Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой

Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" российской группировки "Восток" нарушил под Великой Новоселкой в ДНР логистику ВСУ, разрушив мост, по которому... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:07:00+03:00

2025-01-31T05:07:00+03:00

2025-01-31T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" российской группировки "Восток" нарушил под Великой Новоселкой в ДНР логистику ВСУ, разрушив мост, по которому противник осуществляли снабжение своих передовых позиций, об этом РИА Новости рассказал механик-водитель самоходного миномета с позывным "Халюта". "Крайний раз работали по населенному пункту Великая Новоселка, работали конкретно по мосту, чтобы нарушить логистику противника, а также работали по пункту временной дислокации противника. Цели были поражены, (что) обеспечило успешное продвижение штурмовых подразделений", - рассказал он. По его словам, расчет ежедневно осуществляет работу по целям противника. При этом огонь преимущественно ведется двумя типами осколочно-фугасных снарядов: обычные (с дальностью поражения до девяти километров) и активно-реактивная мина (с дальностью стрельбы до 19 километров). "Когда приходит цель, мы выезжаем на огневую позицию, я разворачиваю миномет в то направление, куда будем стрелять. Дальше уже расчет разворачивает миномет к ведению боя", - пояснил "Халюта". Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января.

https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)