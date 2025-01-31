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Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой
Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой - РИА Новости, 31.01.2025
Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой
Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" российской группировки "Восток" нарушил под Великой Новоселкой в ДНР логистику ВСУ, разрушив мост, по которому... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:07:00+03:00
2025-01-31T05:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" российской группировки "Восток" нарушил под Великой Новоселкой в ДНР логистику ВСУ, разрушив мост, по которому противник осуществляли снабжение своих передовых позиций, об этом РИА Новости рассказал механик-водитель самоходного миномета с позывным "Халюта". "Крайний раз работали по населенному пункту Великая Новоселка, работали конкретно по мосту, чтобы нарушить логистику противника, а также работали по пункту временной дислокации противника. Цели были поражены, (что) обеспечило успешное продвижение штурмовых подразделений", - рассказал он. По его словам, расчет ежедневно осуществляет работу по целям противника. При этом огонь преимущественно ведется двумя типами осколочно-фугасных снарядов: обычные (с дальностью поражения до девяти километров) и активно-реактивная мина (с дальностью стрельбы до 19 километров). "Когда приходит цель, мы выезжаем на огневую позицию, я разворачиваю миномет в то направление, куда будем стрелять. Дальше уже расчет разворачивает миномет к ведению боя", - пояснил "Халюта". Минобороны РФ сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января.
https://ria.ru/20250131/bunt-1996518600.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские минометчики нарушили логистику ВСУ под Великой Новоселкой
Расчет "Тюльпана" нарушил логистику ВСУ под Великой Новоселкой
ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" российской группировки "Восток" нарушил под Великой Новоселкой в ДНР логистику ВСУ, разрушив мост, по которому противник осуществляли снабжение своих передовых позиций, об этом РИА Новости рассказал механик-водитель самоходного миномета с позывным "Халюта".
"Крайний раз работали по населенному пункту Великая Новоселка, работали конкретно по мосту, чтобы нарушить логистику противника, а также работали по пункту временной дислокации противника. Цели были поражены, (что) обеспечило успешное продвижение штурмовых подразделений", - рассказал он.
По его словам, расчет ежедневно осуществляет работу по целям противника. При этом огонь преимущественно ведется двумя типами осколочно-фугасных снарядов: обычные (с дальностью поражения до девяти километров) и активно-реактивная мина (с дальностью стрельбы до 19 километров).
"Когда приходит цель, мы выезжаем на огневую позицию, я разворачиваю миномет в то направление, куда будем стрелять. Дальше уже расчет разворачивает миномет к ведению боя", - пояснил "Халюта".
Минобороны РФ
сообщало об освобождении Великой Новоселки в ДНР
26 января.