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Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик - РИА Новости, 31.01.2025
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07:43 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996528469.html
Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик
Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик - РИА Новости, 31.01.2025
Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик
Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление украинским боевикам, убившим там более 20 человек, сообщил на допросе военным следователям СК РФ РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:43:00+03:00
2025-01-31T07:43:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
светлана петренко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление украинским боевикам, убившим там более 20 человек, сообщил на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, попавший в плен. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. По словам пленного, в одном из сараев в селе Русское Поречное в Курской области под сеном прятались "три бабушки и три дедушки". "Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться", - сказал Фабрисенко. Потом, по его словам, в том же сарае, но в другом помещении, они услышали шум: там прятались две девушки и мужчина. "Мужчина оказал физическое сопротивление, накинувшись на меня с кирпичом", - сказал Фабрисенко. Позже, в октябре, боевики в поселке заметили, как две женщины и двое мужчин что-то делали в огороде, и решили зайти к ним. "Один из мужчин оказал физическое сопротивление, набросился на меня и нанес удар в грудную клетку", - сказал военный ВСУ, добавив, что он оттолкнул мужчину, а после его застрелили боевики ВСУ. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
https://ria.ru/20250130/voennyj-1996488914.html
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, светлана петренко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчины в курском селе оказывали сопротивление, заявил пленный боевик

Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление боевикам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление украинским боевикам, убившим там более 20 человек, сообщил на допросе военным следователям СК РФ украинский солдат Евгений Фабрисенко, попавший в плен. Кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
По словам пленного, в одном из сараев в селе Русское Поречное в Курской области под сеном прятались "три бабушки и три дедушки".
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"Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дергался, пытался вырваться", - сказал Фабрисенко.
Потом, по его словам, в том же сарае, но в другом помещении, они услышали шум: там прятались две девушки и мужчина.
"Мужчина оказал физическое сопротивление, накинувшись на меня с кирпичом", - сказал Фабрисенко.
Позже, в октябре, боевики в поселке заметили, как две женщины и двое мужчин что-то делали в огороде, и решили зайти к ним.
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"Один из мужчин оказал физическое сопротивление, набросился на меня и нанес удар в грудную клетку", - сказал военный ВСУ, добавив, что он оттолкнул мужчину, а после его застрелили боевики ВСУ.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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