https://ria.ru/20250131/sobaki-1996702873.html

Итальянским сенаторам разрешили приходить на работу с собаками

Итальянским сенаторам разрешили приходить на работу с собаками - РИА Новости, 31.01.2025

Итальянским сенаторам разрешили приходить на работу с собаками

Члены Сената итальянского парламента смогут приходить на работу с собаками, сообщило агентство Adnkronos после принятия соответствующих поправок в регламент... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:43:00+03:00

2025-01-31T18:43:00+03:00

2025-01-31T18:45:00+03:00

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РИМ, 31 янв– РИА Новости. Члены Сената итальянского парламента смогут приходить на работу с собаками, сообщило агентство Adnkronos после принятия соответствующих поправок в регламент безопасности. Допуска в Сенат для домашних питомцев на протяжении полутора лет добивалась сенатор Микаэла Бьянкофьоре, которая заявляла о желании приходить на работу с мопсом Пагги. В октябре она получила поддержку от председателя Сената Иньяцио Ла Руссы, хозяина немецкой овчарки. За несколько месяцев, которые ушли на утверждение новшеств, из них исключили всех других питомцев, кроме собак. Право приводить их в Дворец Мадама в центре Рима получили не только сенаторы, но и помощники и сотрудники администрации палаты. Поправки предусматривают одно животное на каждого заявителя с указанием места работы и маршрута передвижения. Для доступа в офисы и помещения Сената, как предусмотрено в разрешении, "собаки должны находиться в переноске, если они небольшого размера, или на поводке, длина которого не должна превышать 1,5 метра", пишет Adnkronos. Для собак будет доступны только альтернативные входы в здание и окажутся недоступны коридоры и лестничные клетки, где четвероногие смогут находиться только "на время, необходимое для перемещения". Другими требованиями стали наличие прививок и ветеринарного паспорта, а также "психическое равновесие" животного.

https://ria.ru/20241117/sobaki-1984216782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рим, италия, собаки