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Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова - РИА Новости, 31.01.2025
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10:47 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/smi-1996555339.html
Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова
Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова - РИА Новости, 31.01.2025
Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова
Девяносто процентов украинских СМИ существовали на деньги из американских грантов для продвижения определенной идеологической повестки, заявила официальный... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:47:00+03:00
2025-01-31T10:47:00+03:00
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Девяносто процентов украинских СМИ существовали на деньги из американских грантов для продвижения определенной идеологической повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи, заявила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования. "Это не гуманитарная помощь, это не благотворительная деятельность… Это заказ. Гранты даются на реализацию определенной повестки. Это же очевидно", - заявила Захарова в ходе брифинга. Как отметила официальный представитель МИД РФ, украинские СМИ получали деньги не от благотворительных организаций или гражданского общества, а от агентства США по международному развитию USAID. "Чем оно известно, я думаю, вы все хорошо знаете", - добавила она. В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
https://ria.ru/20250131/pisma-1996517568.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова

Захарова: 90 процентов украинских СМИ существовали на гранты из США

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Девяносто процентов украинских СМИ существовали на деньги из американских грантов для продвижения определенной идеологической повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи, заявила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования.
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"Это не гуманитарная помощь, это не благотворительная деятельность… Это заказ. Гранты даются на реализацию определенной повестки. Это же очевидно", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, украинские СМИ получали деньги не от благотворительных организаций или гражданского общества, а от агентства США по международному развитию USAID.
"Чем оно известно, я думаю, вы все хорошо знаете", - добавила она.
В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
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В миреУкраинаРоссияСШАМария ЗахароваДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
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