Украинские СМИ жили на американские деньги, заявила Захарова
Захарова: 90 процентов украинских СМИ существовали на гранты из США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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САРАНСК, 31 янв - РИА Новости. Девяносто процентов украинских СМИ существовали на деньги из американских грантов для продвижения определенной идеологической повестки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк, комментируя последствия для медиарынка Украины трехмесячной заморозки американской помощи, заявила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования.
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"Это не гуманитарная помощь, это не благотворительная деятельность… Это заказ. Гранты даются на реализацию определенной повестки. Это же очевидно", - заявила Захарова в ходе брифинга.
"Чем оно известно, я думаю, вы все хорошо знаете", - добавила она.
В среду Украина на парламентском уровне начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID. В Раде отметили, что грантовая поддержка была практически единственным вариантом для функционирования украинских проектов в сфере культуры и СМИ.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.