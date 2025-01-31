Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа
Слуцкий считает, что Украина не приоритет, а балласт для команды Трампа
© Максим Блинов
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина - не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, ее энергосистема сильно пострадала, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он вновь повторил свой призыв закончить конфликт на Украине и выразил мнение, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать. Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия.
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"Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более, что Украина - не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа. Однако - опять ни слова об условиях мира, одни призывы к взаимным уступкам. Говорили и повторю еще раз: Россия не станет жертвовать своими национальными интересами и идти в этом плане на какие-либо "уступки". Нам важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, а значит безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле. Это экзистенциальные вопросы и не предмет размена", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что новой администрации также стоит признать и ошибочность развязанной санкционной войны.
"Трамп сыплет угрозами в адрес БРИКС, но не замечает "бревна в американском глазу". Его предшественник Байден ослабил позиции доллара как мировой резервной валюты через непродуманные и в большинстве своем бесполезные меры экономического диктата. И учитывая очередь государств, желающих вступить в ряды БРИКС, процессы дедолларизации очень сложно обернуть вспять", - добавил парламентарий.
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