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Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
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20:31 31.01.2025 (обновлено: 20:32 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/slutskij-1996717986.html
Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа
Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа
Украина - не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T20:31:00+03:00
2025-01-31T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина - не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, ее энергосистема сильно пострадала, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он вновь повторил свой призыв закончить конфликт на Украине и выразил мнение, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать. Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия. "Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более, что Украина - не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа. Однако - опять ни слова об условиях мира, одни призывы к взаимным уступкам. Говорили и повторю еще раз: Россия не станет жертвовать своими национальными интересами и идти в этом плане на какие-либо "уступки". Нам важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, а значит безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле. Это экзистенциальные вопросы и не предмет размена", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что новой администрации также стоит признать и ошибочность развязанной санкционной войны. "Трамп сыплет угрозами в адрес БРИКС, но не замечает "бревна в американском глазу". Его предшественник Байден ослабил позиции доллара как мировой резервной валюты через непродуманные и в большинстве своем бесполезные меры экономического диктата. И учитывая очередь государств, желающих вступить в ряды БРИКС, процессы дедолларизации очень сложно обернуть вспять", - добавил парламентарий.
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в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, марко рубио, леонид слуцкий (политик), брикс, госдума рф
В мире, Цены на нефть, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Леонид Слуцкий (политик), БРИКС, Госдума РФ
Слуцкий назвал Украину балластом для команды Трампа

Слуцкий считает, что Украина не приоритет, а балласт для команды Трампа

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украина - не приоритет, а балласт для команды президента США Дональда Трампа, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Украина в результате военного конфликта оказалась отброшенной на 100 назад, ее энергосистема сильно пострадала, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он вновь повторил свой призыв закончить конфликт на Украине и выразил мнение, что каждой стороне ради его завершения во время переговоров придется чем-то пожертвовать. Рубио также отметил, что многие недружественные США страны за последние четыре года, когда страной правил предыдущий президент Джо Байден, стали только сильнее, в том числе Россия.
«
"Рубио трезво оценивает доставшееся "наследство" на украинском направлении. Тем более, что Украина - не приоритет, а скорее балласт для команды Трампа. Однако - опять ни слова об условиях мира, одни призывы к взаимным уступкам. Говорили и повторю еще раз: Россия не станет жертвовать своими национальными интересами и идти в этом плане на какие-либо "уступки". Нам важны четкие и юридически закрепленные гарантии безопасности российских границ, а значит безъядерная, внеблоковая и денацифицированная Украина с учетом территориальных реалий на земле. Это экзистенциальные вопросы и не предмет размена", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что новой администрации также стоит признать и ошибочность развязанной санкционной войны.
"Трамп сыплет угрозами в адрес БРИКС, но не замечает "бревна в американском глазу". Его предшественник Байден ослабил позиции доллара как мировой резервной валюты через непродуманные и в большинстве своем бесполезные меры экономического диктата. И учитывая очередь государств, желающих вступить в ряды БРИКС, процессы дедолларизации очень сложно обернуть вспять", - добавил парламентарий.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
22 января, 20:28
 
В миреЦены на нефтьУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМарко РубиоЛеонид Слуцкий (политик)БРИКСГосдума РФ
 
 
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