https://ria.ru/20250131/slovakiya-1996669888.html

Словакия передумала останавливать энергопоставки на Украину

Словакия передумала останавливать энергопоставки на Украину - РИА Новости, 31.01.2025

Словакия передумала останавливать энергопоставки на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в качестве ответных мер за остановку Киевом транзита газа в республику Братислава не будет останавливать... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:35:00+03:00

2025-01-31T16:35:00+03:00

2025-01-31T16:35:00+03:00

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словакия

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роберт фицо

евросоюз

газпром

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в качестве ответных мер за остановку Киевом транзита газа в республику Братислава не будет останавливать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину, но может использовать право вето в Европейском союзе при решении вопросов, связанных с поддержкой украинской стороны. Фицо ранее говорил, что, если переговоры с Киевом по газу ни к чему не приведут, Братислава может остановить поставки гуманитарной помощи, перестать осуществлять энергопоставки на Украину в аварийных случаях и значительно сократить поддержку украинских граждан, которые находятся сейчас в республике. "Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине - ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать", - сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии. Он отметил, что самым подходящим способом ответить на решение Киева остановить транзит газа будет использование Словакией права вето в вопросах на уровне Европейского союза. Ранее Фицо заявлял о готовности заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Европейского союза, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250130/fitso-1996481716.html

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

https://ria.ru/20250128/fitso-1996015326.html

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украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, россия