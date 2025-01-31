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СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
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21:17 31.01.2025 (обновлено: 21:20 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sk-1996722443.html
СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда
СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025
СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда
СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:17:00+03:00
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россия
ленинград
мирослава немцова
следственный комитет россии (ск рф)
чехия
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в ведомстве.Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста."Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям чешского политика. В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
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россия, ленинград, мирослава немцова, следственный комитет россии (ск рф), чехия, блокада ленинграда (1941-1944)
Россия, Ленинград, Мирослава Немцова, Следственный комитет России (СК РФ), Чехия, Блокада Ленинграда (1941-1944)
СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда

СК даст оценку высказываниям чешского сенатора Немцовы про блокаду Ленинграда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста.
"Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям чешского политика. В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.
Гражданское население ведет строительство оборонительных сооружений на стрелке Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ: чешский сенатор призвала повторить блокаду Ленинграда
Вчера, 00:46
 
РоссияЛенинградМирослава НемцоваСледственный комитет России (СК РФ)ЧехияБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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