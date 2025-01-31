https://ria.ru/20250131/sk-1996722443.html

СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда

СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2025

СК даст оценку высказываниям чешского сенатора про блокаду Ленинграда

СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:17:00+03:00

2025-01-31T21:17:00+03:00

2025-01-31T21:20:00+03:00

россия

ленинград

мирослава немцова

следственный комитет россии (ск рф)

чехия

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. СК РФ даст правовую оценку высказываниям чешского политика про блокаду Ленинграда, сообщили РИА Новости в ведомстве.Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост, сообщает RT International. По словам Немцовой, Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны, "хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова", приводит издание содержание поста."Следственный комитет даст правовую оценку высказываниям чешского политика. В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост. Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250131/blokada-1996512549.html

россия

ленинград

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россия, ленинград, мирослава немцова, следственный комитет россии (ск рф), чехия, блокада ленинграда (1941-1944)