https://ria.ru/20250131/sk-1996525985.html

По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы

По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы - РИА Новости, 31.01.2025

По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы

Тела жителей курского села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлечены из подвалов частных домов, по ним назначены... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:09:00+03:00

2025-01-31T07:09:00+03:00

2025-01-31T07:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

суджанский район

светлана петренко

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тела жителей курского села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлечены из подвалов частных домов, по ним назначены экспертизы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее она сообщила, что военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. После соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. "К настоящему времени следователями при взаимодействии с военнослужащими министерства обороны РФ из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы. Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками", - сказала Петренко. СК России просит всех, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996523133.html

https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521635.html

https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html

курская область

россия

суджанский район

русское поречное

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