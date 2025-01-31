Рейтинг@Mail.ru
По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 31.01.2025 (обновлено: 07:35 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/sk-1996525985.html
По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы
По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы - РИА Новости, 31.01.2025
По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы
Тела жителей курского села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлечены из подвалов частных домов, по ним назначены... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:09:00+03:00
2025-01-31T07:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
светлана петренко
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тела жителей курского села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлечены из подвалов частных домов, по ним назначены экспертизы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее она сообщила, что военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. После соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. "К настоящему времени следователями при взаимодействии с военнослужащими министерства обороны РФ из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы. Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками", - сказала Петренко. СК России просит всех, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996523133.html
https://ria.ru/20250131/spetsoperatsiya-1996521635.html
https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
курская область
россия
суджанский район
русское поречное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, суджанский район, светлана петренко, владимир путин, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Светлана Петренко, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное, Русское Поречное
По телам убитых боевиками ВСУ жителей курского села назначены экспертизы

СК: по телам убитых боевиками ВСУ жителей курского назначены экспертизы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тела жителей курского села Русское Поречное, изнасилованных и убитых пятью украинскими боевиками, извлечены из подвалов частных домов, по ним назначены экспертизы, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее она сообщила, что военные следователи СК РФ установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. Следствие установило, что старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил с другими военными ВФУ, в том числе изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
ВСУ провалили попытку атаки у кладбища под Купянском, заявил Марочко
06:02
Так, следствие установило, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и 3 женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, которых после этого убили. После соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.
"К настоящему времени следователями при взаимодействии с военнослужащими министерства обороны РФ из мест, указанных обвиняемым, извлечены тела убитых мирных жителей. По ним назначены необходимые экспертизы. Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками", - сказала Петренко.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
05:18
СК России просит всех, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСветлана ПетренкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУбийство мирных жителей в селе Русское ПоречноеРусское Поречное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала