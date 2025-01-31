https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села - РИА Новости, 31.01.2025

СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

Военные следователи Следственного комитета установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T07:05:00+03:00

2025-01-31T07:05:00+03:00

2025-01-31T08:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мирных жителей в селе русское поречное

русское поречное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "ГВСУ СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным "Кум" и трое военнослужащих с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник". Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — сказала она.По словам представителя СК, с 28 сентября по 24 ноября прошлого года боевики убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали еще восемь женщин, которых затем убили.После этого соучастники перенесли тела убитых ими 22 человек в подвалы частных домов.Петренко добавила, что тела мирных жителей достали из подвалов, по ним назначены экспертизы. Она подчеркнула, что проведенные следственные действия говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.СК России просит всех, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26.

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html

https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996528469.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996526876.html

россия

курская область

русское поречное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное