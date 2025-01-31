https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села - РИА Новости, 31.01.2025
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
Военные следователи Следственного комитета установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T07:05:00+03:00
2025-01-31T07:05:00+03:00
2025-01-31T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мирных жителей в селе русское поречное
русское поречное
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Военные следователи Следственного комитета установили причастность пяти украинских военных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "ГВСУ СК России в рамках уголовного дела об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным "Кум" и трое военнослужащих с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник". Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — сказала она.По словам представителя СК, с 28 сентября по 24 ноября прошлого года боевики убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали еще восемь женщин, которых затем убили.После этого соучастники перенесли тела убитых ими 22 человек в подвалы частных домов.Петренко добавила, что тела мирных жителей достали из подвалов, по ним назначены экспертизы. Она подчеркнула, что проведенные следственные действия говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.СК России просит всех, кому что-либо известно о преступлениях украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Русское Поречное, связаться с представителями следственной группы по номеру телефона: 8 (4712) 54 83 26.
https://ria.ru/20250131/plennyy-1996527478.html
https://ria.ru/20250131/soprotivlenie-1996528469.html
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происшествия, россия, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), убийство мирных жителей в селе русское поречное, русское поречное
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мирных жителей в селе Русское Поречное, Русское Поречное
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села
СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя села Русское Поречное