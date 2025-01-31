Защита обжаловала приговор участнику захвата заложников в ростовском СИЗО
Приговор участвовавшему в захвате заложников в ростовском СИЗО Камневу обжалован
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОдин из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев во время оглашения приговора Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону
Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев во время оглашения приговора Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Защита обжаловала приговор участнику захвата заложников в ростовском СИЗО Даниилу Камневу по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Жалоба принята к рассмотрению.
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В августе 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Камнева к 23 годам лишения свободы.
В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
По информации УФСБ России по Ростовской области, Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Даниил Камнев, Адам Кодзоев, Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев, Магомед Сайпудинов и Магомед Магомедов являлись участниками ячейки "Исламского государства"*. Летом они решили совершить побег из СИЗО, захватить заложников и выехать в Ингушетию. Там они собирались совершить ряд терактов и диверсий.
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В отношении Албекова, Алханова, Гандалоева, Камнева и Кодзоева возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании, участии в деятельности террористической организации. Остальные участники планировавшегося теракта были ликвидированы в СИЗО-1 при освобождении заложников.
Помимо этого, с августа 2023 года в Южном окружном военном суде слушалось уголовное дело в отношении шести человек, в том числе Камнева. По данным суда, Камнев обвинялся по статьям об участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.
По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке запрещенной на территории РФ экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", действующей в Сирии и Ираке.
В суде Камнев полностью признал свою вину.
* Запрещенные в РФ террористические организации